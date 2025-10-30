NBA／AD又受傷獨行俠長人幾乎團滅！ 老將鮑威爾挺身險勝溜馬

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠戴維斯(左)又受傷。 美聯社
獨行俠戴維斯(左)又受傷。 美聯社

獨行俠隊擁有多名先發級長人，但球星戴維斯（Anthony Davis）今天再度受傷，靠著老將鮑威爾（Dwight Powell）支撐，獨行俠終場仍以107：105險勝溜馬隊。

葛佛（Daniel Gafford）和萊夫利（Dereck Lively II）都因傷缺陣，戴維斯扛起先發中鋒，但他突然摸著阿基里斯腱退場，只打7分鐘就因左小腿痠痛離開這場比賽。

獨行俠上半場靠著替補羅素（D'Angelo Russell）和威廉斯（Brandon Williams）各砍10分，只落後3分。第三節溜馬外線11中1，總共只拿19分，獨行俠趁勢要回領先優勢，末節尾聲丹尼斯（RayJ Dennis）飆進三分球追至3分差，但奈史密斯（Aaron Nesmith）搶到籃板後的絕殺外線沒進，終場仍以2分之差落敗。

獨行俠終究得靠老將鮑威爾扛住禁區，他上場29分鐘，貢獻18分6籃板2火鍋。狀元佛雷格（Cooper Flagg）得到15分10籃板4助攻，板凳奇兵威廉斯進帳20分。

溜馬方面，席亞康（Pascal Siakam）砍進27分13籃板表現最佳，華克（Jarace Walker）雖有20分6籃板5助攻3抄截，但19投僅5中。

獨行俠 溜馬 Anthony Davis

