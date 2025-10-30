快訊

NBA／想幫助勇士年輕球員成長 巴特勒：老人快離開聯盟了

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒。 美聯社
勇士隊以老將為陣容核心，但陣中也有庫明加（Jonathan Kuminga）等年輕小將。巴特勒（Jimmy Butler）受訪時表示，任務是成為好學長，幫助年輕球員成長。

勇士開季取得4勝1敗佳績，巴特勒昨天受訪時直呼：「你知道嗎，我剛才跟小裴頓（Gary Payton II）聊到，這支球隊的深度太驚人了。我們現在還有一些球員沒回歸，或還沒發揮他們能做到的水準。這對我們來說是好事，但對其他隊來說，挺可怕的。」

巴特勒受訪時提到陣中的年輕球員，「我們這些老傢伙大概都快要離開聯盟了，但這些新生代球員，他們有潛力能偉大很久。」

「我們的任務就是成為好學長，就像以前那些前輩帶領我們一樣。要幫他們鋪平成功道路，給他們信心，因為這些角色球員，會是我們贏得冠軍的原因。」巴特勒說。

庫明加是本季進步最明顯的年輕人，巴特勒也說：「你不會想每年都一樣。在休賽季努力提升自己，上場時最重要的是，有沒有贏得上場時間？我覺得他最近做到了。」

勇士 庫明加 Jimmy Butler

