NBA／好衰！老鷹球星楊恩被隊友撞傷右膝恐傷韌帶

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
楊恩撞到右膝初步被認為韌帶有損傷。 法新社
楊恩撞到右膝初步被認為韌帶有損傷。 法新社

老鷹隊開季4戰只拿1勝，今天面對還沒開胡的籃網隊，當家球星楊恩（Trae Young）卻成傷兵，且是第一節就被隊友蓋伊（Mouhamed Gueye）撞到右膝，只打7分鐘就傷退。

意外發生時楊恩站在籃下，蓋伊被籃網前鋒克勞尼（Noah Clowney）推倒後直接壓到楊恩右腳，兩位老鷹成員雙雙倒地。

不同於蓋伊仰躺在地後沒有大礙，楊恩第一時間坐在球場，但之後就抱著右膝仰躺在地，還左右翻滾，明顯不適。楊恩並沒馬上下場，但一個回合後仍下場且直接走向休息室。

沒多久，老鷹就宣布楊恩今天不會再上陣。楊恩的右膝扭傷傷勢，初步被認為韌帶有損傷。

上個月剛過27歲生日的楊恩，上季以生涯場均新高的11.6助攻奪下助攻王，本季前4戰也有20.8分、9.5助攻表現，球隊還找來波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）和肯納德（Luke Kennard）等幫手，但開季只打出1勝3敗成績不如預期。

老鷹今天又傷了當家球星楊恩，好消息是比賽末段頂住籃網反撲，以117：112奪下開季第2勝，籃網則是吞下開季5連敗。

