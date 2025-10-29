聽新聞
NBA／勇士荷蘭中鋒正負值+34全場最佳 柯爾盛讚：他無所畏懼
勇士隊荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）今天打先發繳出賽季代表作，幫助球隊以98：79輕取快艇隊，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）直呼，波斯特是這場比賽的主角。
波斯特本季第2次打先發，上場25分鐘，三分球7中4，拿下12分8籃板1抄截1阻攻，正負值+34全場最佳。
柯爾（Steve Kerr）賽後盛讚，「波斯特是這場比賽的主角，他無所畏懼，命中關鍵投籃，防守表現也很出色。」
柯爾也提到，先發陣容固定是柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、庫明加（Jonathan Kuminga）和格林（Draymond Green），第5人將由波斯特和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）輪替。
當被問到角色與上場時間不固定，如何調整心態，波斯特（Quinten Post）回應：「老實說，前4場比賽我覺得自己沒什麼影響力，所以今天能幫球隊贏球，對我個人來說，感覺真的很好。」
