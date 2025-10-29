快訊

NBA／2009年同梯分居三分進球榜前二 柯瑞賽前和哈登致意

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞（Stephen Curry）和「大鬍子」哈登賽前互相致意。 新華社
柯瑞（Stephen Curry）和「大鬍子」哈登賽前互相致意。 新華社

柯瑞（Stephen Curry）和「大鬍子」哈登（James Harden）進入聯盟都超過15年，兩人更是史上三分球進球榜的前兩名，對決畫面「看一場少一場」，今天勇士隊和快艇隊對決，兩人跳球前還互相致意，惺惺相惜。

勇士以98：79奪勝後，攻下19分的柯瑞說：「跳球前沒有時間和哈登一對一談話，但自己有用嘴型和他說，我們都還在這裡；這個聯盟還有些人符合這條件，尤其是我和他，同梯還有哈勒戴（Jrue Holiday）和德羅展（DeMar DeRozan），所以這很特別。」

柯瑞在2009年選秀會第7順位進入勇士，哈登是當年「探花」，目前柯瑞以超過4千顆三分球進球坐穩聯盟紀錄保持人，唯二加入3000顆進球紀錄就是哈登。兩人不曾同隊，但對彼此十分敬重，哈登曾提過，勇士要不是有柯瑞領軍，他在火箭隊時應該能戴上一枚冠軍戒。

快艇去年10月27日擊敗勇士時，哈登也表達過對柯瑞的欽佩，他提到在火箭的巔峰正好是「勇士王朝」時期，那是段特別的經歷，自己也十分以柯瑞的成就為榮，「這會是我們退休後可以津津樂道的故事之一。」

