聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
庫明加用表現為自己掙得先發位置！ 路透
勇士隊開季打出3勝1敗，總教練柯爾（Steve Kerr）的先發陣容也愈來愈清晰，休季期間差點續約破局的庫明加（Jonathan Kuminga）已經為自己掙得位置，加入柯瑞（Stephen Curry）、「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）行列。

三位老將是勇士新賽季固定先發，今天率隊以98：79擊敗快艇隊前，柯爾表示，庫明加的好表現讓他決定好第四位先發，「他將是我們的先發前鋒，他表現非常出色，前一場我們讓他對上莫蘭特（Ja Morant），今晚我們讓他守哈登（James Harden），我認為他準備好了。」

庫明加上季在巴特勒加入後，在勇士的定位和出賽時間受到變化，季外和勇士談約也一度陷入僵局，不過季前仍完成2年4680萬美元的共識；當時庫明加能否有多少出賽時間並沒得到保證，加上勇士簽下老將霍福特（Al Horford），一般認為庫明加會從板凳出發，不過熱身賽先發表現亮眼的穆迪（Moses Moody）訓練時傷到腿，讓庫明加得到機會。

開季的5場比賽，庫明加場均攻下16.2分、命中率超過5成3，16次外線出手投進7球，還有37籃板，是個人連5場比賽新高。

柯爾提到，庫明加搶籃板、攻擊籃框的的方式是個人特別的球風，「當他發揮這樣的天賦和能力，會改變我們的球隊。」

勇士開季前5戰，庫明加、格林和巴特勒合計一起打了74分鐘，這段時間讓勇士得分比對手多出37分。賽季開始前，柯爾考量空間問題，不打算讓這三人同時上場，不過為新數據改變了他的想法，他表示庫明加比去年更進步，尤其是傳球，讓他和先發的配合更有默契，球隊也將繼續沿用如此組合。

至於先發第五人，柯爾表示會視對手來決定是後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）或是中鋒波斯特（Quinten Post）。

相關新聞

NBA／快艇貧攻 勇士多點開花19分大勝中斷對戰7連敗

上半場雖浪費兩位數領先，勇士隊今天第三節打出海嘯攻勢，加上快艇隊下半場合計僅拿30分、全場僅拿79分寫下本季新低，讓點點...

NBA／庫明加傳球大進化 柯爾鬆口：第四位先發確定了

勇士隊開季打出3勝1敗，總教練柯爾（Steve Kerr）的先發陣容也愈來愈清晰，休季期間差點續約破局的庫明加（Jona...

NBA／2009年同梯戰友 柯瑞賽前和哈登致意

柯瑞（Stephen Curry）和「大鬍子」哈登（James Harden）進入聯盟都超過15年，兩人更是史上三分球進...

NBA／稱負荷管理不該存在 喬丹：想為買票的球迷留下深刻印象

NBA聯盟與各隊近年來針對當家球星的負荷管理愈來愈重視，不過要如何在保持球員健康又確保球迷觀賽權益間取得平衡也成為聯盟相...

NBA／庫明加找到自己定位 同梯的穆迪：他真的成長很多

勇士隊前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）今年開季表現優異，前四場比賽場均獲得18分8籃板，火熱表現不僅獲得勇士總教練柯爾（Steve Kerr）讚賞，與他同年進入勇士的隊友穆迪（Moses

NBA／勇士格林認為西區有5支爭冠球隊 火箭和灰狼不在其中

NBA新賽季西區競爭仍相當激烈，勇士隊開季氣勢如虹，「嘴綠」格林（Draymond Green）在節目上提到，西區有5支爭冠強隊。 勇士開季打出3勝1敗佳績（今天擊敗快艇後4勝1敗）。格林昨天在

