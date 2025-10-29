NBA／庫明加傳球大進化 柯爾鬆口：第四位先發確定了

勇士隊開季打出3勝1敗，總教練柯爾（Steve Kerr）的先發陣容也愈來愈清晰，休季期間差點續約破局的庫明加（Jonathan Kuminga）已經為自己掙得位置，加入柯瑞（Stephen Curry）、「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）行列。

三位老將是勇士新賽季固定先發，今天率隊以98：79擊敗快艇隊前，柯爾表示，庫明加的好表現讓他決定好第四位先發，「他將是我們的先發前鋒，他表現非常出色，前一場我們讓他對上莫蘭特（Ja Morant），今晚我們讓他守哈登（James Harden），我認為他準備好了。」

庫明加上季在巴特勒加入後，在勇士的定位和出賽時間受到變化，季外和勇士談約也一度陷入僵局，不過季前仍完成2年4680萬美元的共識；當時庫明加能否有多少出賽時間並沒得到保證，加上勇士簽下老將霍福特（Al Horford），一般認為庫明加會從板凳出發，不過熱身賽先發表現亮眼的穆迪（Moses Moody）訓練時傷到腿，讓庫明加得到機會。

開季的5場比賽，庫明加場均攻下16.2分、命中率超過5成3，16次外線出手投進7球，還有37籃板，是個人連5場比賽新高。

柯爾提到，庫明加搶籃板、攻擊籃框的的方式是個人特別的球風，「當他發揮這樣的天賦和能力，會改變我們的球隊。」

勇士開季前5戰，庫明加、格林和巴特勒合計一起打了74分鐘，這段時間讓勇士得分比對手多出37分。賽季開始前，柯爾考量空間問題，不打算讓這三人同時上場，不過為新數據改變了他的想法，他表示庫明加比去年更進步，尤其是傳球，讓他和先發的配合更有默契，球隊也將繼續沿用如此組合。

至於先發第五人，柯爾表示會視對手來決定是後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）或是中鋒波斯特（Quinten Post）。