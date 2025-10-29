NBA／稱負荷管理不該存在 喬丹：想為買票的球迷留下深刻印象

NBA聯盟與各隊近年來針對當家球星的負荷管理愈來愈重視，不過要如何在保持球員健康又確保球迷觀賽權益間取得平衡也成為聯盟相當頭痛的問題，而「籃球之神」在近日參與節目錄製時就直言，負荷管理本來就不應該存在，他每次出賽都想讓那些買票進場的球迷，留下深刻印象。

喬丹在近日參與NBC電視台所拍攝的「MJ：卓越之道」節目錄製時，談到了當今球員的缺陣問題，當被問到對於負荷管理的看法時，他也直言不諱表達反對立場，「首先，它根本不該存在，你知道的，我從來不想錯過任何一場比賽。」

過去就曾上演之名「流感之戰」的喬丹直言，每一名買票進場的觀眾，不論是買多高處的位置，都是他們拚命工作賺錢換來的回報，他也希望能夠藉由比賽回饋社會，「我覺得球迷們都是來看我們比賽的，我想要給那些在高處，或是可能為了買票拚命賺錢的球迷留下深刻印象。」

喬丹坦言，儘管是球迷對他惡言相向，他也希望透過場上表現來回應，這也是他身為一名公眾人物應該負起的責任，談起1997年的流感之戰，他說：「當時我就是想辦法上場，哪怕只是擔任球隊的誘餌，當我一踏入球場，你永遠無法預料會發生什麼事情，你只能全力以赴，面對接下來的情緒、形式和球隊需求，這讓我下定決心，我必須拚盡全力。」