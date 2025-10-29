NBA／庫明加找到自己定位 同梯的穆迪：他真的成長很多
勇士隊前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）今年開季表現優異，前四場比賽場均獲得18分8籃板，火熱表現不僅獲得勇士總教練柯爾（Steve Kerr）讚賞，與他同年進入勇士的隊友穆迪（Moses Moody），也對庫明加的成長讚不絕口。
穆迪與庫明加在2021年選秀同時被勇士隊選中進入NBA，兩人僅相差七個順位，但進入職業後的發展卻截然不同，穆迪上賽季便與勇士隊完成續約，過程相對輕鬆，反觀庫明加則是在今年休賽季經歷波折後，才確定續留勇士隊。
穆迪說到：「我從高中就認識他（庫明加），我們算是在籃球世界裡一同長大吧。」穆迪認為庫明加這段時間成熟許多，他說：「可以從比賽中看到他展現的成熟度，儘管結果不如預期，但他會堅持作對的事，這真的很棒。」
庫明加開季的表現也獲得總教練柯爾稱讚，他認為庫明加已經「找到自己的定位」，這對過往飽受質疑的他來說，意義重大，柯爾說：「他充分發揮自己的爆發力與運動能力，這足以改變球隊，更能影響比賽勝負。」
庫明加透露，自己在休賽季針對籃板爭搶下足苦工，他說：「整個夏天我都在思考，除了得分跟防守以外，我還能如何幫助球隊贏球。」
