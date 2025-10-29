NBA／庫明加找到自己定位 同梯的穆迪：他真的成長很多

勇士隊前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）今年開季表現優異，前四場比賽場均獲得18分8籃板，火熱表現不僅獲得勇士總教練柯爾（Steve Kerr）讚賞，與他同年進入勇士的隊友穆迪（Moses Moody），也對庫明加的成長讚不絕口。

穆迪與庫明加在2021年選秀同時被勇士隊選中進入NBA，兩人僅相差七個順位，但進入職業後的發展卻截然不同，穆迪上賽季便與勇士隊完成續約，過程相對輕鬆，反觀庫明加則是在今年休賽季經歷波折後，才確定續留勇士隊。

穆迪說到：「我從高中就認識他（庫明加），我們算是在籃球世界裡一同長大吧。」穆迪認為庫明加這段時間成熟許多，他說：「可以從比賽中看到他展現的成熟度，儘管結果不如預期，但他會堅持作對的事，這真的很棒。」

Moses Moody couldn't be more proud of Jonathan Kuminga, who's been able to find his place on this Warriors' team despite all the contract drama over the summer.



"Maturity is what it seems like. When you do the right thing, things usually go your way." pic.twitter.com/nqoiRkYpfp — KNBR (@KNBR) 2025年10月28日

庫明加開季的表現也獲得總教練柯爾稱讚，他認為庫明加已經「找到自己的定位」，這對過往飽受質疑的他來說，意義重大，柯爾說：「他充分發揮自己的爆發力與運動能力，這足以改變球隊，更能影響比賽勝負。」

庫明加透露，自己在休賽季針對籃板爭搶下足苦工，他說：「整個夏天我都在思考，除了得分跟防守以外，我還能如何幫助球隊贏球。」