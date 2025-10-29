NBA／庫明加找到自己定位 同梯的穆迪：他真的成長很多

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊前鋒庫明加(左)。 美聯社
勇士隊前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）今年開季表現優異，前四場比賽場均獲得18分8籃板，火熱表現不僅獲得勇士總教練柯爾（Steve Kerr）讚賞，與他同年進入勇士的隊友穆迪（Moses Moody），也對庫明加的成長讚不絕口。

穆迪與庫明加在2021年選秀同時被勇士隊選中進入NBA，兩人僅相差七個順位，但進入職業後的發展卻截然不同，穆迪上賽季便與勇士隊完成續約，過程相對輕鬆，反觀庫明加則是在今年休賽季經歷波折後，才確定續留勇士隊。

穆迪說到：「我從高中就認識他（庫明加），我們算是在籃球世界裡一同長大吧。」穆迪認為庫明加這段時間成熟許多，他說：「可以從比賽中看到他展現的成熟度，儘管結果不如預期，但他會堅持作對的事，這真的很棒。」

庫明加開季的表現也獲得總教練柯爾稱讚，他認為庫明加已經「找到自己的定位」，這對過往飽受質疑的他來說，意義重大，柯爾說：「他充分發揮自己的爆發力與運動能力，這足以改變球隊，更能影響比賽勝負。」

庫明加透露，自己在休賽季針對籃板爭搶下足苦工，他說：「整個夏天我都在思考，除了得分跟防守以外，我還能如何幫助球隊贏球。」

NBA／快艇貧攻 勇士多點開花19分大勝中斷對戰7連敗

上半場雖浪費兩位數領先，勇士隊今天第三節打出海嘯攻勢，加上快艇隊下半場合計僅拿30分、全場僅拿79分寫下本季新低，讓點點...

NBA／庫明加傳球大進化 柯爾鬆口：第四位先發確定了

勇士隊開季打出3勝1敗，總教練柯爾（Steve Kerr）的先發陣容也愈來愈清晰，休季期間差點續約破局的庫明加（Jona...

NBA／2009年同梯戰友 柯瑞賽前和哈登致意

柯瑞（Stephen Curry）和「大鬍子」哈登（James Harden）進入聯盟都超過15年，兩人更是史上三分球進...

NBA／稱負荷管理不該存在 喬丹：想為買票的球迷留下深刻印象

NBA聯盟與各隊近年來針對當家球星的負荷管理愈來愈重視，不過要如何在保持球員健康又確保球迷觀賽權益間取得平衡也成為聯盟相...

NBA／勇士格林認為西區有5支爭冠球隊 火箭和灰狼不在其中

NBA新賽季西區競爭仍相當激烈，勇士隊開季氣勢如虹，「嘴綠」格林（Draymond Green）在節目上提到，西區有5支爭冠強隊。 勇士開季打出3勝1敗佳績（今天擊敗快艇後4勝1敗）。格林昨天在

