NBA／勇士格林認為西區有5支爭冠球隊 火箭和灰狼不在其中

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(後)。 法新社
格林(後)。 法新社

NBA新賽季西區競爭仍相當激烈，勇士隊開季氣勢如虹，「嘴綠」格林（Draymond Green）在節目上提到，西區有5支爭冠強隊。

勇士開季打出3勝1敗佳績（今天擊敗快艇後4勝1敗）。格林昨天在節目上說道，「當我看整個西區時，我覺得真正的爭冠球隊是雷霆，還有我們勇士。再來當然是金塊，有約柯奇（Nikola Jokic）的球隊永遠不能被忽視，他們總會在那裡，是所有球隊的惡夢。葛登（Aaron Gordon）打得很好，他們一定會再衝一波。」

「接著我認為要看兩支洛杉磯球隊。這兩隊都需要一些運氣。湖人詹姆斯（LeBron James）開季還在養傷，剛傳出唐西奇（Luka Doncic）也要缺席至少一周。快艇那邊當然要看雷納德（Kawhi Leonard）能否保持健康。」

值得一提的是，格林沒有提到上季勇士在季後賽碰到的火箭隊和灰狼隊。火箭上季首輪不敵勇士，休賽季交易來杜蘭特（Kevin Durant），但主控范弗利特（Fred VanVleet）受傷。灰狼則是在第二輪淘汰勇士，除了失去隊亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）之外，陣容沒有太大的變動。

勇士 快艇 湖人 金塊 雷霆 灰狼 火箭 Draymond Green

