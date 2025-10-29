NBA／快艇貧攻 勇士多點開花19分大勝中斷對戰7連敗

上半場雖浪費兩位數領先，勇士隊今天第三節打出海嘯攻勢，加上快艇隊下半場合計僅拿30分、全場僅拿79分寫下本季新低，讓點點開花的勇士寫下98：79大勝，結束對戰7連勝。

勇士首節在波斯特（Quinten Post）、當家球星柯瑞（Stephen Curry ）以及庫明加（Jonathan Kuminga）連飆外線下，打出27：12的開節攻勢，首節打完也握有33：25領先，但第二節僅拿13分，讓快艇縮小差距，「大鬍子」哈登（James Harden）節末更在平手階段飆進超前外線，讓快艇反以49：46領先進入下半場。

第三節換快艇陷入得分低潮，勇士節末打出一波25：6的海嘯攻勢拉開差距，單節32：14的比分更讓勇士帶著78：63領先進入第四節。

勇士第四節持續放送長程砲火，波斯特、穆迪（Moses Moody）和柯瑞都飆進三分球，開節15：7攻勢下讓領先達到93：70，比賽還有4分半快艇就換下主力，勇士也讓柯瑞和格林下場休息，庫明加最後2分多鐘也結束今天任務。兩隊板凳出清下，勇士最終就以98：79收下主場「背靠背」勝利。

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler III）攻下全場最高21分，柯瑞三分球8投2中拿19分外帶8助攻，波斯特的12分來自7投4中的三分球；快艇以哈登20分最高，雷納德（Kawhi Leonard）18分，團隊三分球33投僅6中，命中率不到2成是開季吞第2敗主因。