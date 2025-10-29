NBA／庫明加學會傳給巴特勒和柯瑞 柯爾：接下來都是先發

勇士隊23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）新賽季脫胎換骨，原本不重用他的總教練柯爾（Steve Kerr）今天賽前直呼，庫明加接下來都會是先發。

上季尾聲庫明加一度遭到棄用，休賽季與勇士續約談判陷入僵局，最後還是簽下2年4850萬美元，庫明加也發下豪語：「準備好為奪冠付出一切。」

勇士新賽季前4場3勝1敗，庫明加4場都擔任先發，場均18.0分8.0籃板4.0助攻，投籃命中率58.1%，三分命中率42.9%，表現非常出色。

「他今晚會先發，而且接下來都會是我們的先發。」柯爾今天賽前受訪時直言，「他真的太棒了，昨晚我們派他防莫蘭特（Ja Morant），今晚要守哈登（James Harden）。我覺得他準備好承擔那個防守角色。」

柯爾也談到庫明加進攻端的進步，「他的決策、投籃選擇都進步明顯，幾乎看不到中距離急停跳投，現在打法更有目的性，會把球傳給巴特勒（Jimmy Butler）、柯瑞（Steph Curry），或直接強攻籃下給對手施壓。」

庫明加與巴特勒、柯瑞和格林（Draymond Green）的先發組合默契十足，「去年這組合效果不理想，但現在庫明加進步太多，整體運轉起來非常順，所以我們會這樣打下去。」