NBA／紀錄夜退交易傳聞對象尼克 公鹿字母哥：謠言與我無關

前一場比賽猛轟40分「準大三元」卻不敵騎士隊，吞下賽季首敗，公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天延續火燙手感，對尼克隊之戰與布朗森（Jalen Brunson）互別苗頭，兩人分別攻下37分與36分，最終公鹿也以121：111險勝，收下開季第3勝。

安戴托昆波今年開季展現火燙手感，在前三場比賽分別拿下37分、31分與40分，且場場皆是得分、籃板「雙十」數據，也幫助公鹿拿下2勝1敗佳績。

今天公鹿碰上上賽季表現亮眼的尼克，並且與尼克一哥布朗森上演了一場飆分大戰，其中尼克在第四節倒數7分半鐘時一度靠著布朗森進球和布里吉斯（Mikal Bridges）「三分打」超前比數，但直到比賽前，安戴托昆波個人包辦了公鹿最後20分中的11分，帶領公鹿以10分差距勝出。

安戴托昆波攻下全場最高的37分外帶8籃板、7助攻、2阻攻，成為NAB史上首位在開季前4場比賽累積拿下超過140分、50籃板、25助攻的球員，場均36.2分、14籃板皆高居聯盟第一名。

談到今年一度傳出如被交易的首選就是尼克，安戴托昆波賽後先是誇讚尼克是東區最好的球隊之一，但隨即強調謠言與他無關，「我認為尼克是目前東區最好的球隊，這迫使我們必須打得非常強硬和聰明，最後能拿下勝利我很開心。至於其他報導我根本沒看過，我先在專注的只有兩天後對戰勇士將爭取連勝，我刻意遠離所有流言蜚語，這都與我無關，我只專注在比賽之中。」