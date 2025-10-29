NBA／馬克西開季前4戰轟150分追平喬丹 76人拉出驚喜4連勝

上賽季整整花了18場比賽才拿下4勝的76人隊，在今天作客巫師隊主場的賽事中，於下半場最多19分落後的情況下，不但將比賽帶入延長賽，還靠著延長賽馬克西（Tyrese Maxey）個人獨攬8分的表現，以139：134拉出開季4連勝，繼續穩坐東區龍頭。

76人今年開季再度遭遇傷病打擊，不僅喬治（Paul George）持續缺陣，包括上賽季表現亮眼的麥肯（Jared McCain）也因為季前的傷勢仍未歸隊，不過靠著年輕雙槍馬克西、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）的火燙手感，拉出一波開季3連勝。

76人一哥安比德（Joel Embiid）缺陣一場比賽後歸隊，但前三節巫師展現兇猛進攻火力，每節得分都在32分以上，包括第一、三節分別攻下40分與38分，一度取得最多19分領先，第四節開打時甚至還保有17分領先優勢。

不過末節76人在馬克西領軍下吹起反攻號角，單節個人進帳14分，加上葛萊姆斯（Quentin Grimes）最後38秒投進追平比數的三分球，將比賽帶入延長賽，接著馬克西再度主宰戰局，個人進帳等同巫師全隊的8分，幫助76人最終以5分差距逆轉勝出，收下開季4連勝。

76人馬克西攻下39分最佳，開季前4場比賽平均37.5分，也成為聯盟史上第4位在開季前4戰總得分達到150分的球員，前3人分別為威斯特（Jerry West）、喬丹（Michael Jordan）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

安比德上場23分鐘貢獻25分、7籃板、5助攻，替補上陣的葛萊姆斯23分，埃奇庫姆14分、4助攻。