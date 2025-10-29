聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／雷霆少主戰中鋒照贏國王 SGA轟31分喜迎開季5連勝
少了主戰中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）的衛冕軍雷霆隊，今天克服最多10分落後，靠第四節一波17：4攻勢逆轉勝國王隊，在當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）31分領軍下以107：101迎接開季5連勝。
第一節比分拉鋸，國王帶著29：24領先進入第二節，卡特（Devin Carter）兩罰得手更讓國王取得42：32領先。雷霆靠米契爾（Ajay Mitchell）外線追分，半場打完差距縮小到58：62。
雷霆第三節一度超前，國王在艾利斯（Keon Ellis）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）、拉文（Zach LaVine）和德羅展（DeMar DeRozan）聯手打出11：0攻勢下要回領先，三節打完仍握有83：80優勢。
拉文第四節的外線破網讓國王握有97：90領先，但接續超過5分鐘國王再沒得分，讓雷霆持續縮小差距，多特（Luguentz Dort）飆進超前三分彈後，維金斯（Aaron Wiggins）奮力搶下進攻籃板讓哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）灌籃得手，雷霆以一波11：0攻勢逆轉比分。
國王雖靠拉文兩罰終結得分荒，但46.1秒卡盧索（Alex Caruso）飆進關鍵三分彈，亞歷山大15.5秒再補一顆鎖定勝利的三分球，助隊以107：101迎接開季4連勝。
霍姆葛倫因背部緊繃缺陣，亞歷山大今天攻下全場最高31分，開季5戰就有4場得分超過30分；維金斯和米契爾各18分，多特13分也是連勝功臣。
國王以拉文23分最高，德羅展19分。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言