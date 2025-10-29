NBA／還沒開就不見 「俠客」五百萬客製化新車遭竊
NBA傳奇球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）月初原本要迎接新車，但這台要價18萬美元（約合台幣549萬元）的客製化Range Rover卻在喬治亞遭竊，警方仍持續追蹤中。
歐尼爾訂製的客製化運動型多用途車（SUV）有根據他216公分的身高改裝，還有升級其他配備，車子是由2023年起就和歐尼爾合作的加州經銷商Effortless Motors客製。這台車原本該被運送到路易斯安那州的巴頓魯治（Baton Rouge），讓在當地出席路易斯安那州立大學比賽的歐尼爾使用，但車子並未送達。
喬治亞東北部的蘭普金縣警長辦公室表示，調查人員認為這台SUV是上周從當地一家汽車製造廠失竊，並被運送到亞特蘭大。調查人員已經鎖定多位嫌疑人，並獲得多張搜索令。
Effortless Motors發言人說明，負責運送這台SUV的公司FirstLine Trucking LLC表示，公司系統遭駭客駭入。目前Effortless Motors已經懸賞1萬美元，徵求任何有助調查人員的車輛相關消息。
