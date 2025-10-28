快訊

NBA／馬卡南狂轟51分比肩「郵差」 爵士暌違27年再見飆分秀

聯合新聞網／ 綜合外電報導
馬卡南展現強大火力。 美聯社
猶他爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）在主場上演驚人火力秀，全場狂飆51分與14籃板，率隊在延長賽以138比134擊退鳳凰城太陽，寫下隊史自1998年「郵差」馬龍（Karl Malone）以來，首位在例行賽單場攻下50分的球員。

馬卡南此役完全主宰比賽，罰球17罰全中，突破自己去年1月5日創下的生涯最高49分紀錄。他的51分也是爵士自1998年4月7日馬龍對勇士轟下56分以來，球隊在例行賽的最高單場得分。

這場勝利過程驚心動魄。爵士在正規時間最後19秒仍握有7分領先，卻被太陽連續命中兩記三分球追平比分。進入延長賽後，馬卡南再度挺身而出，獨拿7分，率隊守住勝果。

除馬卡南外，喬治（Keyonte George）表現同樣亮眼，攻下26分與10助攻；中鋒凱斯勒（Walker Kessler）則繳出25分、11籃板、4阻攻的雙十數據，成為爵士贏球的重要功臣之一。

布克（Devin Booker）在下半場爆發獨拿24分，全場攻下34分，艾倫（Grayson Allen）貢獻23分，而從膝傷復出的威廉斯（Mark Williams）也有25分與11籃板的表現。不過球隊仍受傷兵困擾，格林（Jalen Green，腿筋拉傷）與布魯克斯（Dillon Brooks，鼠蹊部拉傷）皆未出賽。

正規時間剩23秒時，爵士靠喬治兩罰全中以122比115領先7分，看似勝券在握，沒想到布克連飆兩記三分球追至僅差1分。最後4.9秒爵士在三分差距下犯規，布克兩罰中一後，威廉斯搶下進攻籃板補進追平比分，硬是將比賽拖入延長賽。馬卡南在正規時間最後一擊的底線跳投未能命中。

延長賽中，喬治在終場前40秒以拋投打破平手，馬卡南隨後在1.9秒時兩罰全進鎖定勝局，幫助爵士收下本季第2勝。

爵士目前戰績2勝1敗，唯一的敗仗是以104比105惜敗沙加緬度國王。原本被預期將名列西區墊底的他們，如今展現出超乎預期的競爭力。

