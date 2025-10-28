NBA／里夫斯「背靠背」狂砍92分 湖人自布萊恩後首見

拓荒者作客洛杉磯以122比108擊敗傷兵滿營的湖人，收下本季首場客場勝利。

阿夫迪賈（Deni Avdija）攻下25分，哈勒戴（Jrue Holiday）貢獻24分6助攻，板凳出發的葛蘭特（Jerami Grant）也挹注22分。

此外，夏普（Shaedon Sharpe）與克林根（Donovan Clingan）各拿下16分。這場勝利對拓荒者格外重要，因為他們前一晚才在與快艇的背靠背賽中以107比114落敗。

里夫斯（Austin Reaves）延續火燙手感，繼前一戰對沙加緬度國王轟下生涯新高51分後，本場再度砍進41分，兩戰92分火力直逼唐西奇（Luka Doncic）。更是2007年的布萊恩（Kobe Bryant）之後，首位「背靠背」拿到92分的湖人球員。

不過，由於陣容殘缺，湖人其他球員難以有效支援。八村壘與艾頓（Deandre Ayton）各拿16分，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）則拿下14分。

湖人包括兩大球星唐西奇與詹姆斯（LeBron James）雙雙缺陣，後場戰力同樣告急，史馬特（Marcus Smart）與文森（Gabe Vincent）也無法上場，使得里夫斯成為陣中唯一有持球破壞力的核心。

拓荒者趁勢祭出高壓防守，全場逼出湖人25次失誤，在下半場逐漸拉開比分。湖人除控球失誤頻繁外，外線命中率更是低迷，全場三分球27投僅中7，命中率僅25.9%。

相較之下，拓荒者外線火力穩定。阿夫迪賈三分球8投5中，哈勒戴7投4中，葛蘭特也投進3記三分，火力多點開花。