NBA／溫班亞瑪轟24分15籃板 馬刺開季4連勝平隊史最佳

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪助馬刺開季4連勝。 美聯社
馬刺新世代超級球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）再度展現驚人統治力，攻下24分15籃板4助攻，率隊以121比103擊敗多倫多暴龍，收下開季4連勝，追平隊史最佳開季紀錄。

馬刺隊史僅在4個賽季曾開季4戰全勝，最近一次是在2017年。不過，球隊過去從未達成「開季5連勝」的壯舉，本季有望締造新頁。

除了溫班亞瑪外，上季新人王卡索爾（Stephon Castle）攻下22分，巴恩斯（Harrison Barnes）貢獻18分。馬刺上季直到11月7日才拿下第4勝，對比之下，本季進步幅度可謂驚人。

暴龍陣中以巴瑞特（R.J. Barrett）攻下25分為最高，莫瑞-包爾斯（Collin Murray-Boyles）得到19分，奎克利（Immanuel Quickley）進帳15分，但球隊開季首戰取勝之後卻是苦吞3連敗。

此役馬刺共有6名球員得分上雙，並拿下對暴龍的4連勝；溫班亞瑪賽前獲選「西區上週最佳球員」，他也用一場完美的表現回報榮譽，全場溫班亞瑪14投7中，罰球10投全進，展現絕佳效率。

溫班亞瑪在比賽終場前3分59秒再度送出火鍋，蓋下巴瑞特的上籃，這也是他連續第89場比賽至少送出1次阻攻，超越名人堂球尤英（Patrick Ewing），獨居NBA史上第4長紀錄。尤英仍保持連續145場有封阻的歷史紀錄，前3名依序為穆湯波（Dikembe Mutombo，116場）與伊頓（Mark Eaton，94場）。

此外，新秀哈波（Dylan Harper）攻下11分，成為馬刺隊史上第4位在生涯前4場比賽皆得分上雙的新人，前3人分別是溫班亞瑪、羅賓森（David Robinson）與安德森（Willie Anderson）。

馬刺下一場將尋求締造隊史首度開季5連勝的紀錄。

