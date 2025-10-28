NBA／非法賭博風暴延燒 聯盟檢討運動博彩監管控制風險

因應球員和教練因涉入非法賭博案而遭到逮捕，美國職籃NBA正重新評估運動博彩管理規範，以及保護聯盟、球員和球迷的最有效作法。

路透社報導，NBA法務部門今天發送一份備忘錄給所有30支球隊，說明檢討方向。路透社取得副本。

備忘錄內容指出：「隨著合法運動博彩拓展至大部分美國州份，各類體育賽事出現誠信疑慮，加上新型態投注方式和市場出現，現在正是重新審慎評估運動博彩監管，以及體育聯盟如何以最好方式保護自己、球員和球迷的適當時機。」

NBA邁阿密熱火後衛洛齊爾（Terry Rozier）和前克里夫蘭騎士球員兼助理教練瓊斯（Damon Jones）上週與30多人一同被控涉及相關但獨立的兩起聯邦賭博調查案件。

洛齊爾和瓊斯被控向犯罪同夥提供賽事非公開資訊，讓對方能就比賽結果下注或針對球員個人表現進行「主題投注」。

聯邦官員指稱，洛齊爾涉嫌與同夥共謀，協助對方針對他「聲稱受傷」而提前退場的比賽下注贏錢。

波特蘭拓荒者隊總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）則在另一案中遭控涉及操縱高額撲克賭局。

這些引發關注的逮捕事件凸顯北美四大職業運動與美國合法博彩產業密切關聯所構成的潛在風險。

備忘錄指出，NBA對於以球員個人表現為標的的「主題投注」尤其憂心。

備忘錄指出：「雖然2023年3月針對洛齊爾『低於水平表現』進行的異常投注，因屬合法下注而得以被即時偵測出，但我們認為從法律和規範角度而言，還有更多可行作為能夠維護NBA及附屬聯盟的公信力。」

「特別是以個人表現為標的的『主題投注』存在較高的疑慮，進行額外的審查有其必要。」