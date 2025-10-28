快訊

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

粉盒大王兒9億CEO與美甲師陳屍豪宅 月底解剖、手機解鎖查奪命人

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／上季打15場才3勝 馬克西、埃奇庫姆創紀錄助76人開季3連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
76人後衛馬克西。 美聯社
76人後衛馬克西。 美聯社

上賽季打了15場比賽才拿下3勝，76人今年開季卻在喬治（Paul George）缺陣，雙巨頭安比德（Joel Embiid）今天也輪休的情況下，拉出開季3連勝，其中後場雙槍馬克西（Tyrese Maxey）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）在今天出戰魔術之戰攜手轟下69分，兩人在開季前3戰合計拿下186分，創下聯盟開季前三場比賽後場組合最高得分。

上賽季就飽受傷病所苦的76人，傷兵狀況延續到了新賽季，不過球隊兩名後衛馬克西、新秀埃奇庫姆卻在開季打出亮眼表現，其中馬克西繼開季首戰拿下40分後，今天再度拿下43分，開季前三場比賽已合計拿下111分。

至於新秀埃奇庫姆更成為76人本季一大亮點，他在生涯首戰就進帳34分後，第二場比賽雖然手感稍稍降溫拿下15分，但今天再度轟下26分，成為76人能夠拉出開季3連勝的功臣之一。

對於球隊後場雙槍開季的火燙狀況，76人總教練諾斯（Nick Nurse）說：「顯然我們每個球員都打得非常賣力，但我必須強調，現在我們需要每一位上場的球員都全力以赴，你可以看看我們今天的數據，今晚每一個人都做出貢獻。」

至於埃奇庫姆則說：「我對於自己很有信心，對我的工作也是，我信任球隊裡和我工作的所有人，我總是說自己是籃球的學生，所以我知道我該從哪裡出手，我看了很多比賽和影片，尤其是能跟馬克西、安比德（Joel Embiid）這樣的偉大球員一起打球時，我知道該在哪投籃，我將會充分利用這一點。」

76人

延伸閱讀

NBA／開賽第一球就受傷 佛雷格只得2分基德出面緩頰

NBA／柯瑞樂當觀眾 勇士4人得分破20分主場輕取灰熊

NBA／溜馬傳將釋出前勇士榜眼 與三連霸灌籃王麥克朗簽約 

NBA／愛德華預計休兵2星期 灰狼主帥：我們有足夠深度撐過去

相關新聞

NBA／柯瑞樂當觀眾 勇士4人得分破20分主場輕取灰熊

在前一場比賽意外輸給拓荒者隊吞下賽季首敗後，勇士隊今天回到主場出戰灰熊，在上半場巴特勒（Jimmy Butler）就攻下...

NBA／上季打15場才3勝 馬克西、埃奇庫姆創紀錄助76人開季3連勝

上賽季打了15場比賽才拿下3勝，76人今年開季卻在喬治（Paul George）缺陣，雙巨頭安比德（Joel Embii...

NBA／開賽第一球就受傷 佛雷格只得2分基德出面緩頰

獨行俠隊狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）在今天出戰雷霆隊的比賽中，全場出手9次僅命中1球拿下2分，打出加盟聯盟以...

NBA／佛雷格僅拿2分獨行俠反撲功虧一簣 雷霆收開季4連勝

日前在與暴龍之戰靠著超級新秀佛雷格（Cooper Flagg）亮眼發揮拿下賽季首勝的獨行俠，在今天主場迎戰衛冕軍雷霆的比...

NBA／溜馬傳將釋出前勇士榜眼 與三連霸灌籃王麥克朗簽約 

本賽季遭遇後場傷病潮的溜馬，在今天傳出將與在灌籃大賽完成3連霸的麥克朗（Mac McClung）簽下一份複數年合約，而這...

NBA／愛德華預計休兵2星期 灰狼主帥：我們有足夠深度撐過去

根據報導，灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）因右腿筋拉傷，預計將要缺席約兩周時間。 愛德華是在先前對溜馬的比賽首節受傷被迫提前退場，球團隨後安排MRI檢查，結果顯示為右腿筋拉傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。