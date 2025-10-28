NBA／上季打15場才3勝 馬克西、埃奇庫姆創紀錄助76人開季3連勝

上賽季打了15場比賽才拿下3勝，76人今年開季卻在喬治（Paul George）缺陣，雙巨頭安比德（Joel Embiid）今天也輪休的情況下，拉出開季3連勝，其中後場雙槍馬克西（Tyrese Maxey）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）在今天出戰魔術之戰攜手轟下69分，兩人在開季前3戰合計拿下186分，創下聯盟開季前三場比賽後場組合最高得分。

上賽季就飽受傷病所苦的76人，傷兵狀況延續到了新賽季，不過球隊兩名後衛馬克西、新秀埃奇庫姆卻在開季打出亮眼表現，其中馬克西繼開季首戰拿下40分後，今天再度拿下43分，開季前三場比賽已合計拿下111分。

至於新秀埃奇庫姆更成為76人本季一大亮點，他在生涯首戰就進帳34分後，第二場比賽雖然手感稍稍降溫拿下15分，但今天再度轟下26分，成為76人能夠拉出開季3連勝的功臣之一。

對於球隊後場雙槍開季的火燙狀況，76人總教練諾斯（Nick Nurse）說：「顯然我們每個球員都打得非常賣力，但我必須強調，現在我們需要每一位上場的球員都全力以赴，你可以看看我們今天的數據，今晚每一個人都做出貢獻。」

至於埃奇庫姆則說：「我對於自己很有信心，對我的工作也是，我信任球隊裡和我工作的所有人，我總是說自己是籃球的學生，所以我知道我該從哪裡出手，我看了很多比賽和影片，尤其是能跟馬克西、安比德（Joel Embiid）這樣的偉大球員一起打球時，我知道該在哪投籃，我將會充分利用這一點。」