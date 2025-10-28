NBA／開賽第一球就受傷 佛雷格只得2分基德出面緩頰

獨行俠隊狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）在今天出戰雷霆隊的比賽中，全場出手9次僅命中1球拿下2分，打出加盟聯盟以來最糟糕一戰，賽後獨行俠總教練基德（Jason Kidd）也透露，其實佛雷格在開賽的第一球就已經弄傷肩膀，但他仍決定帶傷上陣，只可惜今晚不是屬於他的夜晚。

18歲的佛雷格在前一場比賽面對暴龍猛轟22分，幫助獨行俠拿下開季首勝，不過今天對戰雷霆卻在開賽第一球就撞傷肩膀，導致他今天手感大受影響，在第四節拉鋸階段也只能坐在板凳席上觀賽，最終僅留下2分、2籃板、2抄截的數據。

談到自己的肩膀傷勢，佛雷格說：「我們可能會去做一些掃描檢查之類的，確保一切都正常，但我其實只是覺得有點疼痛，所以我只是冰敷一下，做一些伸展動作，並認為這樣應該就能出賽了。」

獨行俠第四節一度落後雷霆達到22分，但卻在比賽最後1分鐘追到僅剩1分差，不過這段時間佛雷格大多時間只能坐壁上觀，總教練基德賽後先是誇讚佛雷格是相當「堅強的孩子」，但讓他坐板凳是為了讓球隊有最大贏球機會，「今晚不是他的夜晚，我們是一個團隊，所以我們明白，是場上的球員讓我們有機會贏得比賽，他雖然不在場，但他仍為隊友加油。」

佛雷格直言，在關鍵時刻坐冷板凳是他生涯從未經歷過的事情，但對於基德的決定沒有任何異議，「從比賽的進展來看，我們隊裡有一支表現非常出色的隊伍，而且勢頭相當強勁，所以我們明白教練是怎麼想。我的意思是，我的狀態平平，我不像平常的自己，沒能打出高水準的比賽，這隊教練來說是一個容易的決定，他只是想贏得比賽。」