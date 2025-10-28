NBA／柯瑞樂當觀眾 勇士4人得分破20分主場輕取灰熊

在前一場比賽意外輸給拓荒者隊吞下賽季首敗後，勇士隊今天回到主場出戰灰熊，在上半場巴特勒（Jimmy Butler）就攻下16分助隊取得領先的情況下，第三節穆迪（Moses Moody）更是接手上演「煙火秀」，短短3分鐘內個人狂掃12分，幫助勇士擴大領先差距，最終勇士也以131：118擊敗灰熊。

勇士在今天主場出戰灰熊的賽事中，再度展現深厚的團隊戰力，上半場就在巴特勒與柯瑞（Stephen Curry）領軍下打出多點開花的攻勢，在前兩節賽事中兩人就分別攻下16分與11分，加上庫明加（Jonathan Kuminga）也有11分進帳，上半場打完勇士就已經轟進10顆三分球，並保有4分領先。

易籃後，勇士的進攻火力持續加溫，尤其是季前熱身賽有亮眼表現，但前一場比賽才傷癒歸隊的穆迪（Moses Moody），他在第三節中段替補上陣後火力全開，個人一度連續砍進3顆三分球，還有一次在三分線外出手造成對手犯規的狀況，個人在短短3分鐘內狂掃12分，讓柯瑞與巴特勒都樂當起觀眾，在穆迪的火力支援下，勇士第三節再度猛轟36分，將領先差距擴大到20分以上。

末節灰熊在防守端持續無法限制勇士的情況下，比賽也在最後5分鐘進入垃圾時間，最終勇士也在團隊4人得分20分以上下，以13分差距輕取灰熊，收下賽季第3勝。

勇士今天以庫明加攻下25分、10籃板、4助攻表現最佳，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）23分、6助攻，巴特勒、穆迪各得20分，柯瑞16分，至於灰熊則以主控莫蘭特（Ja Morant）23分、9助攻最佳。