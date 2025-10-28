快訊

輝達選址生變？他曝北市府與新壽談判恐陷這風暴

Live／道奇藍鳥17局尚未分出勝負 大谷「雙響砲4長打4敬遠」

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／柯瑞樂當觀眾 勇士4人得分破20分主場輕取灰熊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士多點發揮輕取灰熊。 美聯社
勇士多點發揮輕取灰熊。 美聯社

在前一場比賽意外輸給拓荒者隊吞下賽季首敗後，勇士隊今天回到主場出戰灰熊，在上半場巴特勒（Jimmy Butler）就攻下16分助隊取得領先的情況下，第三節穆迪（Moses Moody）更是接手上演「煙火秀」，短短3分鐘內個人狂掃12分，幫助勇士擴大領先差距，最終勇士也以131：118擊敗灰熊。

勇士在今天主場出戰灰熊的賽事中，再度展現深厚的團隊戰力，上半場就在巴特勒與柯瑞（Stephen Curry）領軍下打出多點開花的攻勢，在前兩節賽事中兩人就分別攻下16分與11分，加上庫明加（Jonathan Kuminga）也有11分進帳，上半場打完勇士就已經轟進10顆三分球，並保有4分領先。

易籃後，勇士的進攻火力持續加溫，尤其是季前熱身賽有亮眼表現，但前一場比賽才傷癒歸隊的穆迪（Moses Moody），他在第三節中段替補上陣後火力全開，個人一度連續砍進3顆三分球，還有一次在三分線外出手造成對手犯規的狀況，個人在短短3分鐘內狂掃12分，讓柯瑞與巴特勒都樂當起觀眾，在穆迪的火力支援下，勇士第三節再度猛轟36分，將領先差距擴大到20分以上。

末節灰熊在防守端持續無法限制勇士的情況下，比賽也在最後5分鐘進入垃圾時間，最終勇士也在團隊4人得分20分以上下，以13分差距輕取灰熊，收下賽季第3勝。

勇士今天以庫明加攻下25分、10籃板、4助攻表現最佳，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）23分、6助攻，巴特勒、穆迪各得20分，柯瑞16分，至於灰熊則以主控莫蘭特（Ja Morant）23分、9助攻最佳。

延伸閱讀

NBA／勇士祭「大球陣容」逆轉金塊 柯爾：他們沒一起合練過

NBA／柯瑞狂轟42分連寫多項紀錄 格林讚：愈關鍵他愈強大

NBA／柯瑞攜手巴特勒逆轉金塊 邀做「晚安」手勢卻遭無視

NBA／葛登50分、約柯奇大三元也擋不住！柯瑞飆42分 助勇士OT逆轉金塊

相關新聞

NBA／開賽第一球就受傷 佛雷格只得2分基德出面緩頰

獨行俠隊狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）在今天出戰雷霆隊的比賽中，全場出手9次僅命中1球拿下2分，打出加盟聯盟以...

NBA／柯瑞樂當觀眾 勇士4人得分破20分主場輕取灰熊

在前一場比賽意外輸給拓荒者隊吞下賽季首敗後，勇士隊今天回到主場出戰灰熊，在上半場巴特勒（Jimmy Butler）就攻下...

NBA／佛雷格僅拿2分獨行俠反撲功虧一簣 雷霆收開季4連勝

日前在與暴龍之戰靠著超級新秀佛雷格（Cooper Flagg）亮眼發揮拿下賽季首勝的獨行俠，在今天主場迎戰衛冕軍雷霆的比...

NBA／溜馬傳將釋出前勇士榜眼 與三連霸灌籃王麥克朗簽約 

本賽季遭遇後場傷病潮的溜馬，在今天傳出將與在灌籃大賽完成3連霸的麥克朗（Mac McClung）簽下一份複數年合約，而這...

NBA／愛德華預計休兵2星期 灰狼主帥：我們有足夠深度撐過去

根據報導，灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）因右腿筋拉傷，預計將要缺席約兩周時間。 愛德華是在先前對溜馬的比賽首節受傷被迫提前退場，球團隨後安排MRI檢查，結果顯示為右腿筋拉傷

NBA／傳歐洲球隊遞橄欖枝 前太陽主力後衛仍無意「旅外」

現年31歲的後衛佩恩（Cameron Payne）上賽季曾效力尼克，於休賽季加盟溜馬。然而，他卻在2週前遭球隊釋出，根據美媒透露，現已失業的他，近期有收到來自歐洲球隊的邀請，但佩恩仍不為所動，因為他似

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。