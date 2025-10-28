NBA／佛雷格僅拿2分獨行俠反撲功虧一簣 雷霆收開季4連勝

日前在與暴龍之戰靠著超級新秀佛雷格（Cooper Flagg）亮眼發揮拿下賽季首勝的獨行俠，在今天主場迎戰衛冕軍雷霆的比賽中再度陷入苦戰，一度落後達到22分之多，不過末節獨行俠力挽狂瀾，一度追到僅剩1分差距，但最終雷霆仍是擋下獨行俠的猛烈反撲，以101：94拿下開季4連勝。

獨行俠今年開季在讓狀元郎佛雷格嘗試擔任控球的情況下，排出「死亡五大」陣容，不過開季前兩場比賽成效都不如預期，直到前一場與暴龍之戰，在控球權回到羅素（D'Angelo Russell）手上後，獨行俠也才慢慢找回進攻節奏，加上佛雷格攻下22分，以10分差距收下賽季首勝。

而今天主場迎戰雷霆，獨行俠在萊夫利（Dereck Lively II）缺陣的情況下則由克里斯提（Max Christie）頂上先發控球，不過依舊在前三節陷入苦戰，尤其是佛雷格在前三節受限於雷霆防守，8次出手僅命中1球，拿下2分、2籃板，獨行俠也在第四節初一度落後雷霆達到22分之多。

佛雷格面對衛冕軍雷霆表現低迷。 路透社

不過比賽最後8分鐘獨行俠的外線火力甦醒，克里斯提、華盛頓（P.J. Washington）連續的三分球命中，搭配上戴維斯中距離跳投與罰球取分，獨行俠一度拉出一波15：0的反擊，更在比賽最後54秒羅素跳投命中後追到僅剩1分差距。

但雷霆關鍵時刻靠著哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）籃下進球，以及亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）連續4罰命中，最終仍是以7分差距帶走勝利，收下開季4連勝，獨行俠則是苦吞第3敗。

雷霆今天以亞歷山大攻下23分並送出8助攻表現最佳，霍姆葛倫則有18分、11籃板、4阻攻演出；至於獨行俠則以戴維斯26分、11籃板最佳，華盛頓15分、9戰籃板，佛雷格全場10次出手則僅命中1球拿下2分、2籃板、2抄截。