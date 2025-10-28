快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／佛雷格僅拿2分獨行俠反撲功虧一簣 雷霆收開季4連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞歷山大率領雷霆拿下開季4連勝。 路透社
亞歷山大率領雷霆拿下開季4連勝。 路透社

日前在與暴龍之戰靠著超級新秀佛雷格（Cooper Flagg）亮眼發揮拿下賽季首勝的獨行俠，在今天主場迎戰衛冕軍雷霆的比賽中再度陷入苦戰，一度落後達到22分之多，不過末節獨行俠力挽狂瀾，一度追到僅剩1分差距，但最終雷霆仍是擋下獨行俠的猛烈反撲，以101：94拿下開季4連勝。

獨行俠今年開季在讓狀元郎佛雷格嘗試擔任控球的情況下，排出「死亡五大」陣容，不過開季前兩場比賽成效都不如預期，直到前一場與暴龍之戰，在控球權回到羅素（D'Angelo Russell）手上後，獨行俠也才慢慢找回進攻節奏，加上佛雷格攻下22分，以10分差距收下賽季首勝。

而今天主場迎戰雷霆，獨行俠在萊夫利（Dereck Lively II）缺陣的情況下則由克里斯提（Max Christie）頂上先發控球，不過依舊在前三節陷入苦戰，尤其是佛雷格在前三節受限於雷霆防守，8次出手僅命中1球，拿下2分、2籃板，獨行俠也在第四節初一度落後雷霆達到22分之多。

佛雷格面對衛冕軍雷霆表現低迷。 路透社
佛雷格面對衛冕軍雷霆表現低迷。 路透社

不過比賽最後8分鐘獨行俠的外線火力甦醒，克里斯提、華盛頓（P.J. Washington）連續的三分球命中，搭配上戴維斯中距離跳投與罰球取分，獨行俠一度拉出一波15：0的反擊，更在比賽最後54秒羅素跳投命中後追到僅剩1分差距。

但雷霆關鍵時刻靠著哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）籃下進球，以及亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）連續4罰命中，最終仍是以7分差距帶走勝利，收下開季4連勝，獨行俠則是苦吞第3敗。

雷霆今天以亞歷山大攻下23分並送出8助攻表現最佳，霍姆葛倫則有18分、11籃板、4阻攻演出；至於獨行俠則以戴維斯26分、11籃板最佳，華盛頓15分、9戰籃板，佛雷格全場10次出手則僅命中1球拿下2分、2籃板、2抄截。

延伸閱讀

NBA／獨行俠贏了！ 狀元郎佛雷格上演「海報灌籃」 羅素：熱情感染全場

NBA／雷霆不用打延長了！霍姆葛倫、亞歷山大30+ 獵鷹奪3連勝

NBA／獨行俠開季苦吞2連敗 老大哥「濃眉」說話了

狀元佛雷格打控球受震撼教育 教頭基德講不聽的災難實驗

相關新聞

NBA／佛雷格僅拿2分獨行俠反撲功虧一簣 雷霆收開季4連勝

日前在與暴龍之戰靠著超級新秀佛雷格（Cooper Flagg）亮眼發揮拿下賽季首勝的獨行俠，在今天主場迎戰衛冕軍雷霆的比...

NBA／溜馬傳將釋出前勇士榜眼 與三連霸灌籃王麥克朗簽約 

本賽季遭遇後場傷病潮的溜馬，在今天傳出將與在灌籃大賽完成3連霸的麥克朗（Mac McClung）簽下一份複數年合約，而這...

NBA／愛德華預計休兵2星期 灰狼主帥：我們有足夠深度撐過去

根據報導，灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）因右腿筋拉傷，預計將要缺席約兩周時間。 愛德華是在先前對溜馬的比賽首節受傷被迫提前退場，球團隨後安排MRI檢查，結果顯示為右腿筋拉傷

NBA／傳歐洲球隊遞橄欖枝 前太陽主力後衛仍無意「旅外」

現年31歲的後衛佩恩（Cameron Payne）上賽季曾效力尼克，於休賽季加盟溜馬。然而，他卻在2週前遭球隊釋出，根據美媒透露，現已失業的他，近期有收到來自歐洲球隊的邀請，但佩恩仍不為所動，因為他似

NBA／布朗狂飆41分淪為空氣 綠衫軍不敵活塞至今尚未開胡

新賽季陣容大洗牌的「綠衫軍」塞爾蒂克隊，在少了多名主力下，整體戰力大減，今日在面對活塞，雖然布朗（Jaylen Brown）挹注全場最高的41分，但仍舊未能扭轉頹勢，終場他們以113：119不敵活塞。

NBA／獨行俠贏了！ 狀元郎佛雷格上演「海報灌籃」 羅素：熱情感染全場

獨行俠今對上暴龍，靠著第三節單節狂灌進40分，終場以139：129拿下勝利，終結開季2連敗的小低潮。獨行俠狀元佛雷格（Cooper Flagg）拿下全隊第3高的22分，還在第三節上演「海報灌籃」美技，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。