NBA／溜馬傳將釋出前勇士榜眼 與三連霸灌籃王麥克朗簽約 

本賽季遭遇後場傷病潮的溜馬，在今天傳出將與在灌籃大賽完成3連霸的麥克朗（Mac McClung）簽下一份複數年合約，而這也是他繼2021年與魔術簽下雙向合約以來，首度獲得一份NBA正式合約。

儘管過去3年在NBA明星周灌籃大賽制霸一方，更是首位達成3連霸的球員，但麥克朗的職業生涯並未因此發光發熱，在今年10月與公牛簽約後不到3小時他就隨即遭釋出，NBA生涯至今也僅出賽過6場。

不過本賽季後場遭遇傷病打擊的溜馬，也在今天傳出將與麥克朗簽下一份複數年合約，並將釋出前榜眼威斯曼（James Wiseman）為麥克朗清出空間，威斯曼上賽季因為阿基里斯腱傷勢賽季提前報銷，儘管新賽季如期復出，但首場比賽出賽20分鐘僅拿下4分、4籃板，表現並不如預期。

相較之下，溜馬本賽季在球隊一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）賽季恐報銷，麥克康奈爾（T.J. McConnell）也因為腿筋傷勢缺陣的情況下，近期包括奈哈德（Andrew Nembhard）、馬瑟倫（Bennedict Mathurin）和托平（Obi Toppin）都別列入逐日觀察名單，在側翼與後場人手上確實更為吃緊，成為他們決定與麥克朗簽約的關鍵。