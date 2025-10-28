快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／溜馬傳將釋出前勇士榜眼 與三連霸灌籃王麥克朗簽約 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
灌籃王麥克朗。 路透社
灌籃王麥克朗。 路透社

本賽季遭遇後場傷病潮的溜馬，在今天傳出將與在灌籃大賽完成3連霸的麥克朗（Mac McClung）簽下一份複數年合約，而這也是他繼2021年與魔術簽下雙向合約以來，首度獲得一份NBA正式合約。

儘管過去3年在NBA明星周灌籃大賽制霸一方，更是首位達成3連霸的球員，但麥克朗的職業生涯並未因此發光發熱，在今年10月與公牛簽約後不到3小時他就隨即遭釋出，NBA生涯至今也僅出賽過6場。

不過本賽季後場遭遇傷病打擊的溜馬，也在今天傳出將與麥克朗簽下一份複數年合約，並將釋出前榜眼威斯曼（James Wiseman）為麥克朗清出空間，威斯曼上賽季因為阿基里斯腱傷勢賽季提前報銷，儘管新賽季如期復出，但首場比賽出賽20分鐘僅拿下4分、4籃板，表現並不如預期。

相較之下，溜馬本賽季在球隊一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）賽季恐報銷，麥克康奈爾（T.J. McConnell）也因為腿筋傷勢缺陣的情況下，近期包括奈哈德（Andrew Nembhard）、馬瑟倫（Bennedict Mathurin）和托平（Obi Toppin）都別列入逐日觀察名單，在側翼與後場人手上確實更為吃緊，成為他們決定與麥克朗簽約的關鍵。

延伸閱讀

NBA／愛德華預計休兵2星期 灰狼主帥：我們有足夠深度撐過去

NBA／傳歐洲球隊遞橄欖枝 前太陽主力後衛仍無意「旅外」

NBA／布朗狂飆41分淪為空氣 綠衫軍不敵活塞至今尚未開胡

NBA／獨行俠贏了！ 狀元郎佛雷格上演「海報灌籃」 羅素：熱情感染全場

相關新聞

NBA／柯瑞樂當觀眾 勇士4人得分20分以上輕取灰熊

在前一場比賽意外輸給拓荒者隊吞下賽季首敗後，勇士隊今天回到主場出戰灰熊，在上半場巴特勒（Jimmy Butler）就攻下...

NBA／佛雷格僅拿2分獨行俠反撲功虧一簣 雷霆收開季4連勝

日前在與暴龍之戰靠著超級新秀佛雷格（Cooper Flagg）亮眼發揮拿下賽季首勝的獨行俠，在今天主場迎戰衛冕軍雷霆的比...

NBA／溜馬傳將釋出前勇士榜眼 與三連霸灌籃王麥克朗簽約 

本賽季遭遇後場傷病潮的溜馬，在今天傳出將與在灌籃大賽完成3連霸的麥克朗（Mac McClung）簽下一份複數年合約，而這...

NBA／愛德華預計休兵2星期 灰狼主帥：我們有足夠深度撐過去

根據報導，灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）因右腿筋拉傷，預計將要缺席約兩周時間。 愛德華是在先前對溜馬的比賽首節受傷被迫提前退場，球團隨後安排MRI檢查，結果顯示為右腿筋拉傷

NBA／傳歐洲球隊遞橄欖枝 前太陽主力後衛仍無意「旅外」

現年31歲的後衛佩恩（Cameron Payne）上賽季曾效力尼克，於休賽季加盟溜馬。然而，他卻在2週前遭球隊釋出，根據美媒透露，現已失業的他，近期有收到來自歐洲球隊的邀請，但佩恩仍不為所動，因為他似

NBA／布朗狂飆41分淪為空氣 綠衫軍不敵活塞至今尚未開胡

新賽季陣容大洗牌的「綠衫軍」塞爾蒂克隊，在少了多名主力下，整體戰力大減，今日在面對活塞，雖然布朗（Jaylen Brown）挹注全場最高的41分，但仍舊未能扭轉頹勢，終場他們以113：119不敵活塞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。