NBA／愛德華預計休兵2星期 灰狼主帥：我們有足夠深度撐過去

聯合新聞網／ 綜合外電報導
愛德華面臨傷勢麻煩。 美聯社
根據報導，灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）因右腿筋拉傷，預計將要缺席約兩周時間。

愛德華是在先前對溜馬的比賽首節受傷被迫提前退場，球團隨後安排MRI檢查，結果顯示為右腿筋拉傷，將在一周後再次進行傷勢評估。

灰狼最初對外稱傷勢為「腿筋緊繃」，主帥芬奇（Chris Finch）在球隊以114比110獲勝後並未立即更新傷情。

「我們當然會想念他，」芬奇賽後表示，「他能在關鍵時刻接管比賽，帶起一波波攻勢，做出那些只有他能做到的事情。不過我們陣容深度夠，這正是可以發揮的時候。」

灰狼今天將在主場迎戰丹佛金塊，老將康利（Mike Conley）暫時頂替愛德華的位置，但芬奇強調不會由單一球員取代他的角色。

「我們不需要任何人去完全填補他的空缺，」芬奇說，「我們要以團隊方式去彌補，大家共同出力，並為其他人創造機會。希望有些球員能藉此找到節奏，而整體的化學反應能支撐我們度過這段時間。」

現年23歲的愛德華本季剛進入生涯第6個賽季。他自進入NBA以來，包含季後賽在內共出賽445場中的426場，出勤率相當不錯，如今這次腿筋傷勢也讓球隊與球迷相當關注他的復出進度。

