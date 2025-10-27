NBA／傳歐洲球隊遞橄欖枝 前太陽主力後衛仍無意「旅外」

現年31歲的後衛佩恩（Cameron Payne）上賽季曾效力尼克，於休賽季加盟溜馬。然而，他卻在2週前遭球隊釋出，根據美媒透露，現已失業的他，近期有收到來自歐洲球隊的邀請，但佩恩仍不為所動，因為他似乎只願意留在美國打球。

根據資深記者史坦（Marc Stein）報導指出，來自歐洲的貝爾格萊德遊擊隊（Partizan Mozzart Bet）正積極追求佩恩加盟。這支球隊過去也網羅許多NBA球員加盟，包含前湖人前鋒邦加（Isaac Bonga）、帕克（Jabari Parker）等。

此外，史坦還稱，儘管遊擊隊對佩恩很感興趣，但佩恩還是決定拒絕所有來自歐洲的邀請，其中原因只有一個，就是他想繼續留在美國，等待其他NBA球隊給出合約。

佩恩於2015年選秀會中以首輪第14順位中選，過去他曾效力過7支球隊，包括雷霆、公牛、騎士、太陽、公鹿、76人和尼克。本賽季他獲得溜馬隊的一份10天短約，並隨後代表球隊征戰熱身賽，但表現平平，平均每場上場17.1分鐘，得到6.7分，投籃命中率為28.6%，三分球命中率為30.6%。

上賽季佩恩為尼克出戰72場比賽，其中有5場先發，場均得到6.9分、2.8次助攻。佩恩生涯的高光時刻是在效力太陽隊時期，他在效力太陽4年間，有3個賽季場均都在10分以上。其中在2020至2021賽季，他跟隨太陽殺入總冠軍賽，可惜最終以2：4敗給公鹿煞羽而歸，未能奪冠。

