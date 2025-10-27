快訊

高捷都會公園站驚傳落軌 18歲女子卡列車下無生命跡象

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑理由曝光

NBA／傳歐洲球隊遞橄欖枝 前太陽主力後衛仍無意「旅外」

聯合新聞網／ 綜合報導
日前遭溜馬裁掉的後衛佩恩。 法新社
日前遭溜馬裁掉的後衛佩恩。 法新社

現年31歲的後衛佩恩（Cameron Payne）上賽季曾效力尼克，於休賽季加盟溜馬。然而，他卻在2週前遭球隊釋出，根據美媒透露，現已失業的他，近期有收到來自歐洲球隊的邀請，但佩恩仍不為所動，因為他似乎只願意留在美國打球。

根據資深記者史坦（Marc Stein）報導指出，來自歐洲的貝爾格萊德遊擊隊（Partizan Mozzart Bet）正積極追求佩恩加盟。這支球隊過去也網羅許多NBA球員加盟，包含前湖人前鋒邦加（Isaac Bonga）、帕克（Jabari Parker）等。

此外，史坦還稱，儘管遊擊隊對佩恩很感興趣，但佩恩還是決定拒絕所有來自歐洲的邀請，其中原因只有一個，就是他想繼續留在美國，等待其他NBA球隊給出合約。

佩恩於2015年選秀會中以首輪第14順位中選，過去他曾效力過7支球隊，包括雷霆、公牛、騎士、太陽、公鹿、76人和尼克。本賽季他獲得溜馬隊的一份10天短約，並隨後代表球隊征戰熱身賽，但表現平平，平均每場上場17.1分鐘，得到6.7分，投籃命中率為28.6%，三分球命中率為30.6%。

上賽季佩恩為尼克出戰72場比賽，其中有5場先發，場均得到6.9分、2.8次助攻。佩恩生涯的高光時刻是在效力太陽隊時期，他在效力太陽4年間，有3個賽季場均都在10分以上。其中在2020至2021賽季，他跟隨太陽殺入總冠軍賽，可惜最終以2：4敗給公鹿煞羽而歸，未能奪冠。

相關新聞

NBA／湖人雙星缺陣無礙 里夫斯狂轟生涯新高51分擒國王

兩大球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Dončić）都因傷缺陣的湖人隊，今天有里夫斯（...

NBA／獨行俠贏了！ 狀元郎佛雷格上演「海報灌籃」 羅素：熱情感染全場

獨行俠今對上暴龍，靠著第三節單節狂灌進40分，終場以139：129拿下勝利，終結開季2連敗的小低潮。獨行俠狀元佛雷格（Cooper Flagg）拿下全隊第3高的22分，還在第三節上演「海報灌籃」美技，

NBA／傳歐洲球隊遞橄欖枝 前太陽主力後衛仍無意「旅外」

現年31歲的後衛佩恩（Cameron Payne）上賽季曾效力尼克，於休賽季加盟溜馬。然而，他卻在2週前遭球隊釋出，根據美媒透露，現已失業的他，近期有收到來自歐洲球隊的邀請，但佩恩仍不為所動，因為他似

NBA／布朗狂飆41分淪為空氣 綠衫軍不敵活塞至今尚未開胡

新賽季陣容大洗牌的「綠衫軍」塞爾蒂克隊，在少了多名主力下，整體戰力大減，今日在面對活塞，雖然布朗（Jaylen Brown）挹注全場最高的41分，但仍舊未能扭轉頹勢，終場他們以113：119不敵活塞。

NBA／「那裡死氣沉沉！」 鵜鶘新同學波爾嘲諷前東家球迷

紐奧良鵜鶘新同學波爾（Jordan Poole）在昨日對馬刺的比賽全場拿下21分，雖球隊在延長賽中以4分差落敗，但仍不減波爾來到新環境的好心情，他在稍早訓練後接受媒體採訪時表示，他對鵜鶘球迷的熱情印象

NBA／連倒8名後衛僅剩2人能打 溜馬後場戰力大告急

上賽季以黑馬之姿殺入總決賽的溜馬，本季卻遭遇嚴重的傷兵潮，特別是陣中的後場戰力，包含哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、奈哈德（Andrew Nembhard）等人在內，溜馬已有多達8名後

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。