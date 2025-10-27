NBA／布朗狂飆41分淪為空氣 綠衫軍不敵活塞至今尚未開胡

新賽季陣容大洗牌的「綠衫軍」塞爾蒂克隊，在少了多名主力下，整體戰力大減，今日在面對活塞，雖然布朗（Jaylen Brown）挹注全場最高的41分，但仍舊未能扭轉頹勢，終場他們以113：119不敵活塞。

布朗作為目前塞爾蒂克陣中少數重要得分火力，他在本場比賽上演飆分秀，全場上場35分鐘，猛砍41分、6籃板和4助攻，但無奈綠衫軍禁區遭到活塞完爆，活塞全場一共55顆籃板，其中有19顆是進攻籃板；反觀綠衫軍只有38記籃板進帳，僅有12顆進攻籃板。

Jaylen Brown : Season-high 41 points (12-25 shooting, 5-9 from 3 & 12-15 from the FT line), 6 rebounds & 4 assists in 35 minutes pic.twitter.com/zhCwIdPKMl — Lee Harvey (@Sayian_Warrior) 2025年10月27日

活塞本場比賽一共4人得分上雙，其中三位得分突破20大關，康寧漢（Cade Cunningham）砍下25分為全隊最高；杜倫（Jalen Duren）也以交24分、18籃板的「雙十」數據；湯普森（Ausar Thompson）也不妨多讓，同樣挹注21分、12籃板，另有3助攻、2抄截；哈里斯（Tobias Harris）則有18分進帳。

至於塞爾蒂克部分，除了布朗外，普里查德（Payton Pritchard）也攻下21分、10籃板；懷特（Derrick White）則挹注15分；板凳出發的西蒙斯（Anfernee Simons）與米諾特（Josh Minott）則各有12分與10分的表現。

本季的塞爾蒂克可謂命運多舛，在上季季後賽東區次輪遭尼克淘汰後，不僅主將泰托姆（Jayson Tatum）在比賽中遭遇阿基里斯腱斷裂，至今仍未回歸。此外，他們今夏也面臨龐大薪資壓力，促使多位重要主力相繼離隊，像是霍福特（Al Horford）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、哈勒戴（Jrue Holiday）等人。

儘管他們後續找來西蒙斯、布徹（Chris Boucher）等人馳援，不過整體實力仍與上季有落差，且從本賽季比賽內容來看，他們顯然還需要一段時間磨合陣容。