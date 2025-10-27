聽新聞
NBA／獨行俠贏了！ 狀元郎佛雷格上演「海報灌籃」 羅素：熱情感染全場
獨行俠今對上暴龍，靠著第三節單節狂灌進40分，終場以139：129拿下勝利，終結開季2連敗的小低潮。獨行俠狀元佛雷格（Cooper Flagg）拿下全隊第3高的22分，還在第三節上演「海報灌籃」美技，讓暴龍球員淪為背景板，賽後他也獲得隊友及教練一致好評。
獨行俠今日一共7人得分突破雙位數，當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）繳出25分10籃板「雙十」演出；新成員羅素（D'Angelo Russell）也有24分、5籃板與6助攻進帳。
至於獨行俠新科狀元郎佛雷格則是在本場比賽迎來爆發，他全場攻下22分、4籃板與4助攻，更在快攻時接獲隊友羅素長傳助攻，在暴龍前鋒瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）頭上送出一技爆扣，讓主場球迷、隊友以及教練團為之瘋狂。
在接受隨隊記者韋伯（Noah Weber）採訪時，羅素分享了他對這記暴扣的想法，「他（佛雷格）太不可思議了，」羅素表示：「他什麼都會一點，所以當他能那樣帶動觀眾的時候，我們球隊就能感受到他的熱情。每個人都想看到他有出色的表現，所以當他那樣表現的時候，他的熱情就會感染到全場。」
就連獨行俠總教練基德（Jason Kidd）也對佛雷格讚嘆不已。賽後接受媒體採訪時，基德說：「我認為他能夠理解防守，了解誰在防守他，以及他能做什麼。他能夠運球後投進三分，並且還能突破內線。」
「佛雷格的籃球智商非常高，我們只需要了解他的運球，以及他的運動能力，他不僅能夠利用多元的終結手段把球放進籃框，還能組織進攻，這對我們來說真的很有用，我們需要這些。」基德最後總結道。
