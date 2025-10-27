NBA／「那裡死氣沉沉！」 鵜鶘新同學波爾嘲諷前東家球迷

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘新同學波爾。 歐新社
鵜鶘新同學波爾。 歐新社

紐奧良鵜鶘新同學波爾（Jordan Poole）在昨日對馬刺的比賽全場拿下21分，雖球隊在延長賽中以4分差落敗，但仍不減波爾來到新環境的好心情，他在稍早訓練後接受媒體採訪時表示，他對鵜鶘球迷的熱情印象深刻。波爾更強調，這與前東家巫師的球迷相比簡直天差地遠。

昨日鵜鶘與馬刺的比賽一路延長到OT才分出勝負，作為主控的波爾上場41分鐘，攻下21分、4籃板和5助攻，雖最終不敵黑衫軍苦吞2連敗，但若單從近兩戰的比分差和數據來看，其實鵜鶘和波爾本人打得並不差。

而在最近的訓練中，波爾在接受媒體採訪時，被問到與鵜鶘球迷相處的經歷。從波爾的表述來看，可以肯定地說，這位鵜鶘新後衛對主場球迷的熱愛，遠勝過他對前東家巫師隊的球迷。

「我的天哪，我太喜歡了，」波爾興奮說道：「我回去告訴了所有的人。置身於球迷們積極參與的氛圍中，你能感受到那裡的活力，那種感覺太棒了。你能感受到正能量，你能感受到球迷們的吶喊。」

當談及他與巫師球迷相處的經歷時，波爾則冷冷地回應道：「過去三年，那裡一片死寂。Capital One（第一資本體育館，巫師主場）球場裡一片死寂。」

在波爾從勇士來到巫師後，他們近幾個賽季不僅都無緣季後賽，且連續兩年戰績皆低於20勝，如此慘澹的戰績，自然也讓球迷的熱情與激情被消磨殆盡。如今加盟鵜鶘的他，在多了威廉森（Zion Williamson）、墨菲（Trey Murphy III）等強力助手，本賽季大有可為。

