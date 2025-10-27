NBA／連倒8名後衛僅剩2人能打 溜馬後場戰力大告急

上賽季以黑馬之姿殺入總決賽的溜馬，本季卻遭遇嚴重的傷兵潮，特別是陣中的後場戰力，包含哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、奈哈德（Andrew Nembhard）等人在內，溜馬已有多達8名後衛進入傷兵名單，連帶影響他們近期戰績。

溜馬上賽季以50勝32負的戰績排名東區第4，但他們卻一路逆襲，接連扳倒公鹿、騎士和尼克，最終殺進總決賽，但他們卻未能延續他們的驚奇之旅，最終溜馬以系列賽比數3：4敗給雷霆隊，無緣冠軍金盃。更糟的是，他們還在總決賽中折損了頭號戰將哈利伯頓，他因跟腱撕裂，整個新賽季可能都只能因傷「坐板凳」。

哈利伯頓（右）、奈哈德（左）。 路透社

他們的惡夢似乎還沒結束，在新賽季初，溜馬的後衛一個接著一個倒下，計主力後衛哈利伯頓、奈哈德在內，一共有8名後衛因傷高掛免戰牌，其餘球員包含像是麥克康奈爾（T.J. McConnell）、瓊斯（Kam Jones）、傑克森（Quenton Jackson）、弗爾菲（Johnny Furphy）、彼特（Taelon Peter）以及馬瑟倫（Bennedict Mathurin）。

目前陣中僅剩的後衛只有薛帕德（Ben Sheppard）和丹尼斯（RayJ Dennis）兩人。然而，根據消息指出，薛帕德在昨日與灰熊隊的比賽牙齒碎裂，進一步凸顯了球隊在賽季初的困境。

在缺兵少將的情況底下，溜馬從開季截至目前為止仍1勝難求，至今已苦吞3連敗。

Noticed Ben Sheppard was missing part of a tooth while we were talking to him postgame. Asked him if it was from the defensive foul on Ja Morant and he said yeah before showing me a smile: pic.twitter.com/oD7VCxawZN — Tony East (@TonyREast) 2025年10月26日