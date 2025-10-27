NBA／湖人雙星缺陣無礙 里夫斯狂轟生涯新高51分擒國王

兩大球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Dončić）都因傷缺陣的湖人隊，今天有里夫斯（Austin Reaves）挺身而出，他面對國王隊狂轟生涯新高的51分，率隊以127：120迎接勝利。

開季前兩戰合轟92分的唐西奇，因左手指扭傷與左小腿挫傷，今天高掛免戰牌，原本是球隊第三得分點的里夫斯扛起重任，包括讀秒階段的關鍵4罰。總計里夫斯全場22投12中，包括10投中6的三分球，生涯三分球進球數也達成500球里程碑；他還有11籃板和9助攻，以「準大三元」成績成湖人奪勝最大功臣。

Austin Reaves went OFF tonight 🤯



51 POINTS (career-high)

11 REBOUNDS

9 ASSISTS

6 TRIPLES

W



He is the FIFTH @Lakers player this century to score 50+ POINTS in a game ‼️ pic.twitter.com/XvER3NqImq — NBA (@NBA) 2025年10月27日

根據紀錄，里夫斯成為近40年來第4位至少有50分、11籃板、9助攻的球員，另3人是唐西奇、剛和國王簽約的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和「大鬍子」哈登（James Harden），其中「衛少」和哈登各完成過2次。至於上一度有湖人球員完成類似紀錄已要回溯到1963年2月13日，貝勒（Elgin Baylor）面對塞爾蒂克隊繳出50分、15籃板和11助攻。

里夫斯第四節就轟下15分，最後1分48秒的高難度跳投讓湖人取得122：116領先，國王雖有拉文（Zach LaVine）飆進外線將差距縮小到3分，但里夫斯讀秒階段4罰俱中，讓拉文雖有32分表現卻成悲劇英雄。

湖人新成員艾頓（DeAndre Ayton）貢獻22分、15籃板，八村壘18分；國王6人得分兩位數，德羅展（DeMar DeRozan）21分、施羅德（Dennis Schroder）18分、12助攻。