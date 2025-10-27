NBA／砍大三元好累！ 約柯奇引用影劇台詞：這世上沒有我休息的地方

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊中鋒約柯奇（左）。 美聯社
金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在昨日對太陽的比賽勇砍14分、14籃板與15助攻的「大三元」數據，幫助球隊22分差大勝太陽隊。賽後，約柯奇逗趣地引用了知名影劇《浴血黑幫》的一段台詞說道：「在這個世界上，他沒有休息的時間。」

金塊隊在本場比賽從首節便一路領先，先發五人全部得分上雙，除了約柯奇的大三元數據外，穆雷（Jamal Murray）砍全隊最高23分，布勞恩（Christian Braun）則攻下20分，強森（Cameron Johnson）、葛登（Aaron Gordon）分別拿15分和17分；至於另一位新加盟的立陶宛中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）也有12分、7籃板進帳。

瓦藍邱納斯（右）。 路透社
在賽後記者會上，當約柯奇被問到瓦藍邱納斯的加入，是否能讓他在禁區的負擔減少一些，約柯奇以一種讓人意想不到的方式回覆這段話，他引用了《浴血黑幫》中角色謝爾比（Thomas Shelby）的話說道，「我從來沒有放鬆過，也沒有輕鬆過。就像謝爾比說的，如果你看過《浴血黑幫》的話，這世上沒有我休息的地方。」

根據統計，約柯奇成為史上第5位在開季連兩戰送出大三元的球員，前4人分別是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、魔術強森（Magic Johnson）、盧卡斯（Jerry Lucas）和「大O」羅伯森（Oscar Robertson）。

金塊將在明日對上另一支西區勁旅灰狼隊，稍早，灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）在比賽中因腿筋受傷提前退場，明日能否出賽仍舊未知，對於金塊而言是一大利多，而主力幾乎健康的他們，也被外界看好將在新賽季打出比上季更加強勢且亮眼的表現。

