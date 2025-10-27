NBA／愛德華僅打3分鐘因傷提前退場 溜馬仍不敵灰狼吞3連敗

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）今日與溜馬比賽首節僅打3分鐘便拉傷腿筋，隨後退場休息便未再上場，所幸球隊最終有5人得分上雙，其中藍道（Julius Randle）狂砍31分，灰狼最終仍是以114：110擊敗溜馬。

愛德華的受傷發生在首節的一次快攻，他用身體與對手發生劇烈碰撞，試圖透過哨聲站上罰球線，可惜未能成功，並拉傷自身腿筋。溜馬之後叫了暫停，暫停過後由海蘭德（Bones Hyland）替補愛德華上場，愛德華退場休息後，本場比賽未再上場。

Anthony Edwards is in street clothes and is on the bench with a hamstring injury, but just joined his team in the huddle hyping them up. #Timberwolves pic.twitter.com/2wPDr0olDG — Nadine Babu (@NadineBabu) 2025年10月27日

儘管灰狼少了當家球星的得分挹注，開賽後前兩節也打得十分膠著，但他們在中場過後利用強勢的高壓防守，在第三節讓溜馬單節僅得17分；反觀他們有28分進帳，成為比賽勝負的分水嶺。

終場在藍道31分領銜下，包含麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的11分、戈貝爾（Rudy Gobert）的14分和18籃板、迪文森佐（Donte DiVincenzo）的17分以及里德（Naz Reid）的16分，讓灰狼以4分之差賞給溜馬近期3連敗。

愛德華本場比賽因傷勢影響，僅上場3分鐘，留下5分、1籃板的紀錄。他在先前對陣湖人、拓荒者的兩場比賽合計砍下72分。這是愛德華自2023年12月8日對灰熊之戰以來得分最低的一場比賽，當時他僅打不到4分鐘也是因傷被迫提前退場。