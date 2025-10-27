快訊

Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

NBA／愛德華僅打3分鐘因傷提前退場 溜馬仍不敵灰狼吞3連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
灰狼球星愛德華在首節受傷後，便待在板凳席觀戰。 美聯社
灰狼球星愛德華在首節受傷後，便待在板凳席觀戰。 美聯社

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）今日與溜馬比賽首節僅打3分鐘便拉傷腿筋，隨後退場休息便未再上場，所幸球隊最終有5人得分上雙，其中藍道（Julius Randle）狂砍31分，灰狼最終仍是以114：110擊敗溜馬。

愛德華的受傷發生在首節的一次快攻，他用身體與對手發生劇烈碰撞，試圖透過哨聲站上罰球線，可惜未能成功，並拉傷自身腿筋。溜馬之後叫了暫停，暫停過後由海蘭德（Bones Hyland）替補愛德華上場，愛德華退場休息後，本場比賽未再上場。

儘管灰狼少了當家球星的得分挹注，開賽後前兩節也打得十分膠著，但他們在中場過後利用強勢的高壓防守，在第三節讓溜馬單節僅得17分；反觀他們有28分進帳，成為比賽勝負的分水嶺。

終場在藍道31分領銜下，包含麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的11分、戈貝爾（Rudy Gobert）的14分和18籃板、迪文森佐（Donte DiVincenzo）的17分以及里德（Naz Reid）的16分，讓灰狼以4分之差賞給溜馬近期3連敗。

愛德華本場比賽因傷勢影響，僅上場3分鐘，留下5分、1籃板的紀錄。他在先前對陣湖人、拓荒者的兩場比賽合計砍下72分。這是愛德華自2023年12月8日對灰熊之戰以來得分最低的一場比賽，當時他僅打不到4分鐘也是因傷被迫提前退場。

灰狼 Anthony Edwards 溜馬 Julius Randle

相關新聞

NBA／開季場均狂轟46分卻驚傳受傷 唐西奇預計缺陣1周

據美媒報導，受左手指扭傷與左小腿挫傷影響，洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）不僅缺席今日對國王的比賽，且預計將缺席1周，針對傷勢進行恢復與評估。 唐西奇在上周六對灰狼的比賽中砍下49

NBA／愛德華僅打3分鐘因傷提前退場 溜馬仍不敵灰狼吞3連敗

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）今日與溜馬比賽首節僅打3分鐘便拉傷腿筋，隨後退場休息便未再上場，所幸球隊最終有5人得分上雙，其中藍道（Julius Randle）狂砍31分，灰狼最

NBA／馬刺低調致敬波波維奇 溫班亞瑪大爆發創史上首見紀錄

美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺向老教練帕波維奇（Gregg Popovich）致敬的這一天，法國球星「斑馬」溫班亞馬（Vi...

NBA／「還不如待在家裡陪家人」 安比德抱怨上場時間過少

上季因傷僅出戰19場比賽的76人球星安比德（Joel Embiid），等到傷勢痊癒，卻在新賽季初被球隊施加上場時間限制，而球團看似保護他的好意卻得不到安比德領情，他於近期接受採訪時，公開抱怨上場時間過

NBA／交易走隊魂、無緣季後賽、開季連敗... 獨行俠球迷怒喊：Fire Nico！

獨行俠開季遭遇連敗低潮，由於總管哈里森（Nico Harrison）先前因一系列操作引發球迷質疑聲不斷，再加上昨日對上實力較弱的巫師又吞敗，讓球迷們最終忍不住在賽後怒噴哈里森，更不斷高喊「Fire N

NBA／稱百萬機率神秘怪病已痊癒 「波神」誓言率老鷹振翅高飛

上季遭遇怪病纏身的「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），今夏透過交易從塞爾蒂克轉隊至老鷹隊，如今聲稱已痊癒的他，誓言新賽季將帶領老鷹重返榮耀，突破連2年無季後賽可打的窘境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。