NBA／開季場均狂轟46分卻驚傳受傷 唐西奇預計缺陣1周

聯合新聞網／ 綜合報導
洛杉磯湖人球星唐西奇。 路透社
洛杉磯湖人球星唐西奇。 路透社

據美媒報導，受左手指扭傷與左小腿挫傷影響，洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）不僅缺席今日對國王的比賽，且預計將缺席1周，針對傷勢進行恢復與評估。

唐西奇在上周六對灰狼的比賽中砍下49分，帶領球隊大勝對手，開季前兩戰均破40分，合計92分一舉超越喬丹（Michael Jordan）紀錄，並且躍居史上第4高。不過當時他左手中指已包上膠帶，顯示傷勢可能在賽前就出現。

湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）在接受採訪時也強調：「這只是偶然發生的事情。」他認為唐西奇的傷勢應該並無大礙。

此外，瑞迪克在對陣國王隊的比賽前，被問及唐西奇的傷勢時說道：「我甚至在賽後都沒意識到。顯然，我是昨天和前一晚才意識到的，無論他在那次撞擊中有什麼感覺，它都已經發生了。所以我們顯然希望在這裡確保安全。」

不過，回過頭來說，儘管傷勢並不嚴重，唐西奇的缺陣對湖人隊來說仍是一個巨大的打擊，因為他們另一名球星詹姆斯（LeBron James）也持續因坐骨神經痛高掛免戰牌，預計將休至11中。現在湖人又失去了唐西奇這位頭號得分手，進攻端戰力恐將大減，他在新賽季初再度展現超狂的得分火力，在前2場比賽對勇士與灰狼時，他場均得到46分。

詹姆斯（左一）持續掛免戰牌。 路透社
詹姆斯（左一）持續掛免戰牌。 路透社

「我們需要其他球員的進攻，」雷迪克最後總結道：「一切都必須在我們努力的目標內進行。」

除了唐西奇，中鋒海斯（Jaxson Hayes）也不會參加對陣國王隊的比賽，他因左膝酸痛已連續第2場比賽缺席。

