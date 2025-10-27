NBA／馬刺低調致敬波波維奇 溫班亞瑪大爆發創史上首見紀錄

聖安東尼奧馬刺向老教練波波維奇（Gregg Popovich）致敬的這一天，法國球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）大殺四方，率隊取得開季3連勝。

這位身高達7呎5吋的超級長人持續絕佳狀態，全場攻下31分，另抓下14個籃板、外加6次阻攻、4次助攻與3次抄截，再度展現驚人的全能身手，帶領馬刺118比107擊敗籃網。

溫班亞瑪在今天這場主場開幕戰後對球迷說：「我真的很想念這種能量，我知道你們一定會來支持我們，所以我們也必須為你們全力以赴。」

40 POINTS & 3 BLOCKS VS MAVS.

29 POINTS & 9 BLOCKS VS. PELS.

31 POINTS & 6 BLOCKS VS. NETS.



Wemby becomes the 1st player ever to achieve 100+ PTS and 15+ BLK through the first 3 games of a season 🤯 pic.twitter.com/yB2AadnZ2b — NBA (@NBA) 2025年10月26日

溫班亞瑪在本賽季頭3場比賽累積100分和18次阻攻，這是NBA歷史上從未有球員達成過的成就。若以任3場比賽繳出如此數據來看，溫班亞瑪是史上第5位達成的球員，前4人正是90年代四大中鋒歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、羅賓森（David Robinson）、尤英（Patrick Ewing）。

此外，溫班亞瑪也成為馬刺隊史首位在賽季前3場比賽，累積得到100分的球員，打破由「冰人」格文（George Gervin）在1979年創下的99分紀錄。

馬刺教頭強生（Mitch Johnson）賽後盛讚溫班亞瑪：「他表現得非常出色。」

馬刺這場贏球後，開季取得3戰全勝；籃網雖有湯瑪斯（Cam Thomas）40分，仍苦吞3連敗。

馬刺低調致敬傳奇教頭波波維奇。截自X

比賽最後2分47秒時，曼恩（Terance Mann）跳投命中，將比分追至107比108只落後1分，但馬刺隨後打出10比0攻勢結束比賽，溫班亞瑪在這段時間貢獻了兩次罰球與一次灌籃。

馬刺沒有舉行任何儀式或大張旗鼓，只是在主場球館的退役球衣區懸掛一面新旗幟，上面寫著：「Pop 1390」，下方有球隊標誌及「名人堂」字樣。

溫班亞瑪說：「這大概就是波波想要的方式吧。那面旗幟的確應該掛在那裡。」

這面旗幟紀念波波維奇生涯1390場NBA執教勝利紀錄，以及他在2023年入選籃球名人堂的榮耀。旗幟上方有5顆星，象徵波波維奇執教期間帶領馬刺奪得的5座NBA總冠軍。

1,390: the most wins by a coach in NBA history.



Coach Pop's legacy immortalized in the rafters! https://t.co/cJzPQR50i8 pic.twitter.com/lHptaTEPt4 — NBA (@NBA) 2025年10月26日

現年76歲的波波維奇去年11月中風，2024-25賽季開打5場後卸任總教練職務，強生接任代理總教練，之後正式接掌兵符。

波波維奇3度獲選NBA年度最佳教練，曾帶領美國隊奪得東京奧運金牌。他執教馬刺29個賽季，如今轉任球隊籃球營運總裁。這是1996年以來，馬刺首次沒有波波維奇擔任總教練的完整賽季。