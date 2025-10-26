NBA／交易走隊魂、無緣季後賽、開季連敗... 獨行俠球迷怒喊：Fire Nico！
獨行俠開季遭遇連敗低潮，由於總管哈里森（Nico Harrison）先前因一系列操作引發球迷質疑聲不斷，再加上昨日對上實力較弱的巫師又吞敗，讓球迷們最終忍不住在賽後怒噴哈里森，更不斷高喊「Fire Nico」，以此表達不滿。
今年2月1日，獨行俠與湖人達成一筆震驚體壇的交易案，獨行俠將建隊基石唐西奇（Luka Doncic）交易至洛杉磯湖人，換回中鋒戴維斯（Anthony Davis）、克里斯提（Max Christie）以及2029年首輪選秀權，這筆交易的策劃者不是別人，正是獨行俠總管哈里森，埋下達拉斯球迷不滿哈里森的種子。
此後，獨行俠彷彿遭到詛咒一般，球隊多位主力遭遇傷病侵襲，包含厄文（Kyrie Irving）、萊夫利（Dereck Lively II）、葛佛（Daniel Gafford）等，使得球隊戰力大減，最終無緣季後賽門票。上上季打進總冠軍的他們，上賽季卻於附加賽便草草出局，如此落差使得球迷更為不滿。
除此之外，現如今球隊開季後接連敗給馬刺和巫師，遭遇2連敗低潮，讓人大失所望。根據《ESPN》的麥克馬洪（Tim MacMahon）報導，當獨行俠在比賽最後時刻落後時，「Fire Nico」的呼喊聲響徹整個獨行俠場館，不少球迷要求開除哈里森。
儘管今夏獨行俠用狀元簽選中佛雷格（Cooper Flagg），給球隊帶來希望，但賽季初的掙扎仍在繼續，球迷們的不滿情緒也是。下場比賽他們將在明日面對暴龍隊，尋求他們本季的第1勝。
🔥 《2025MLB季後賽》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言