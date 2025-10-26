NBA／「還不如待在家裡陪家人」 安比德抱怨上場時間過少

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
76人球星安比德。 法新社
76人球星安比德。 法新社

上季因傷僅出戰19場比賽的76人球星安比德（Joel Embiid），等到傷勢痊癒，卻在新賽季初被球隊施加上場時間限制，而球團看似保護他的好意卻得不到安比德領情，他於近期接受採訪時，公開抱怨上場時間過短，更稱：「還不如待在家裡陪家人呢。」

76人在今日以125：121擊敗黃蜂的比賽後，安比德對媒體表示他對於上場時間限制的不滿，「我寧願不受上場時間限制，」安比德說道：「上場時間短的話，你就找不到節奏。你打了2到3分鐘，就得下場，真的沒什麼意義。我還不如待在家裡陪家人呢。」

安比德繼續說道：「但話說回來，打得越久也意味著你可能在中場休息時就結束了。但我不能坐太久，保持體態是一回事，但維持籃球手感又是另一回事。所以，我需要打很多球。」今日對黃蜂的比賽，安比德作為先發全場出戰20分鐘，攻下20分、2籃板與4助攻；76人三巨頭之一的馬克西（Tyrese Maxey）上場42分鐘砍全場最高的28分，外帶6籃板與9助攻。

「所以，與其打6分鐘，休息10分鐘，然後回來再打6分鐘，你不會有任何進展。」安比德補充道：「但我想我信任他們，在我克服困難之前，我會繼續努力。」

不過，好消息是，76人在開季仍取得2連勝。而目前陣中另一名球星、同為三巨頭之一的喬治（Paul George）因左膝手術後仍在恢復中，預計在賽季中將會回歸。

76人 Joel Embiid Paul George 馬克西

