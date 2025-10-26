NBA／稱百萬機率神秘怪病已痊癒 「波神」誓言率老鷹振翅高飛

上季遭遇怪病纏身的「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），今夏透過交易從塞爾蒂克轉隊至老鷹隊，如今聲稱已痊癒的他，誓言新賽季將帶領老鷹重返榮耀，突破連2年無季後賽可打的窘境。

2023-24年賽季作為綠衫軍奪冠重要功臣之一的波爾辛吉斯，上季於例行賽後半段遭遇怪病侵襲，連帶影響他的自身表現和上場時間，在例行賽期間，他每場平均得分超過19分，但在東區次輪對尼克的六場比賽中，他的上場時間驟減，且平均得分僅有4.2分。最終球隊以2：4止步次輪，無緣完成衛冕。

「它（傷病）擊中了我，就像一輛卡車撞上了我一樣，」當時身患怪病的波爾辛吉斯說道：「我的呼吸很不順暢，我竭盡全力讓自己感覺好一些，但我的身體卻沒有按照我想要的方式運轉。」

後來，根據波爾辛吉斯補充，醫生診斷他患有姿勢性直立性心搏過速症候群（POTS），得病機率是100萬到300萬分之1，這是一種自主神經疾病，患者站立時心率會急劇增加，甚至達到每分鐘130下。如果處理不當，該症狀可能會導致極度疲勞或頭暈。不過，好消息是，據波爾辛吉斯稱，他的症狀已逐漸好轉。

Kristaps Porzingis dealt with ‘POTS’ last postseason, per @FredKatz.



“POTS, an autonomic condition that can dramatically increase a patients heart rate when standing up instead of spread horizontal… In his worst moments Porzingis’ heart rate could stabilize while laying down,… pic.twitter.com/UzMD7OtjN7 — Legion Hoops (@LegionHoops) 2025年10月22日

上賽季附加賽苦吞連敗出局的老鷹，已連續2個賽季無緣季後賽，今夏透過一系列補強，找來包含波爾辛吉斯、肯納德（Luke Kennard）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）等即戰力，搭配原陣容的楊恩（Trae Young）、丹尼爾斯（Dyson Daniels）、歐康古（Onyeka Okongwu）等，整體陣容有顯著提升。「我們是一支有抱負的球隊，一支年輕的球隊，渴望有一天贏得冠軍。」波爾辛吉斯說道。

如今即將進入合約年的波爾辛吉斯，希望再次證明自己的影響力依舊，他在10月23日對上暴龍的比賽中，全場上場26分鐘，砍下20分、7籃板、2助攻，看起來並無大礙，不過近期2場比賽他皆未出賽，據傳他有類流感症狀。

Kristaps Porzingis is in a new place — but then again, so are the Hawks.



Story from Atlanta on a 7-foot-3 big man trying to show he’s still got it and a revamped squad hoping to do the same: https://t.co/xuJ2FPTtDQ pic.twitter.com/sd8WPldMmB — Fred Katz (@FredKatz) 2025年10月22日