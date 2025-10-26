快訊

一家4口台南旅遊自撞電線桿 3月大女嬰傷重不治、2歲兒受傷

影／川普抵達馬來西亞！下機熱舞畫面曝 將見證泰柬簽和平協議

泰國王太后逝世 曼谷UNIQLO「1舉動」網驚：公關太會了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／約柯奇大三元、助攻葛登360度灌籃秀 金塊射太陽開胡

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
葛登加碼灌籃秀。 美聯社
葛登加碼灌籃秀。 美聯社

開季首戰吞下延長賽敗仗，金塊隊今天回到主場迎接勝場，當家球星約柯奇（Nikola Jokic）只花兩節就完成「大三元」，葛登（Aaron Gordon）再加碼灌籃秀，助隊以133：111大勝太陽隊。

約柯奇今天直到第二節2分26秒才首度出手，但數據累積快速，第二節剩下57秒時就已完成「大三元」；他全場8投5中攻下14分、15助攻、14籃板、3抄截，開季連兩場都寫下「大三元」成績，生涯累積166次，史上排名第3，有機會在本季挑戰「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的181次，進而朝紀錄保持人衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的203次前進。

穆雷（Jamal Murray）今天也有23分進帳，雙星聯手助金塊半場取得71：54領先；太陽第三節在布克（Devin Booker）領軍打出13：2攻勢下，一度將差距縮小到74：83，但季前獲得金塊5年1.25億大約的布勞恩（Christian Braun）「3分打」在內連拿5分，助隊回敬11：0小高潮，差距來到20分。

太陽第四節一度再追到99：110，但金塊又回敬14：2攻勢鎖定戰局，最終以133：111迎接開季首勝。

約柯奇開季連兩戰完成「大三元」。 美聯社
約柯奇開季連兩戰完成「大三元」。 美聯社

葛登開季首戰面對勇士隊狂轟10記三分球，飆進生涯新高50分，今天外線6投僅1中拿17分，但大演灌籃秀，和約柯奇上演一次空中接力的360度灌籃，讓球迷歡聲雷動。

布克攻下31分是太陽最高，但球隊仍吞下「背靠背」慘敗，昨天先輸快艇隊27分，今天再以22分差輸球。

延伸閱讀

NBA／葛登50分、約柯奇大三元也擋不住！柯瑞飆42分 助勇士OT逆轉金塊

NBA／從頂尖巨星身上取經！巫師長人分享歐錦賽與約柯奇同隊感想

NBA／不是威廉森、唐西奇 現役全聯盟最「胖」的是他！

NBA／今夏補強有目共睹 約柯奇謙虛表示：我們從來都不是奪冠熱門

相關新聞

NBA／獨行俠開季苦吞2連敗 老大哥「濃眉」說話了

獨行俠新賽季頭兩場比賽皆吞敗，至今尚未開胡，獨行俠球星「濃眉」戴維斯（Anthony Davis）在接受媒體採訪時，針對球隊近況，他認為球隊首要之務是加強團隊防守，降低失分。同時，他也認為這只是剛開始

NBA／雷霆不用打延長了！霍姆葛倫、亞歷山大30+ 獵鷹奪3連勝

開季前兩戰都打到二度延長才險勝，衛冕軍雷霆隊今天終於不用「加班」，靠當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Ale...

NBA／唐西奇再飆49分創隊史紀錄 湖人輕取灰狼勝場開胡

在開季首戰對戰勇士就狂轟43分並拿下「準大三元」後，湖人唐西奇（Luka Doncic）今天在出戰灰狼的比賽中再度火力全...

NBA／火箭迎來KD開季卻吞連敗 主帥尤多卡點出一項關鍵

休賽季積極補強的火箭隊，在開季前兩場卻遭逢失利，先後以些微差距敗給雷霆、活塞。總教練尤多卡（Ime Udoka）則在受訪時表示，他希望球隊整體的進攻節奏要加快，「不僅僅是轉換，我們還希望在半場進攻中打

NBA／勇士慘敗不怪「背靠背」賽程 柯爾：這當藉口很丟臉

勇士隊在背靠背的第二晚，在客場以119：139慘敗拓荒者，若他們想把責任歸咎於緊湊的行程安排，外界並不會太意外。不過總教練柯爾（Steve Kerr）拒絕以疲勞為藉口，反而盛讚對手表現出色。

NBA／聯盟推進博弈產業卻未保護球員 布朗怒批：只顧賺錢忽略後果

就在NBA聯盟與運動博弈產業之間合作日益普遍的情況下，就爆出拓荒者主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）、熱火後衛洛齊爾（Terry Rozier）、前球員瓊斯（Damon Jones）涉入

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。