NBA／約柯奇大三元、助攻葛登360度灌籃秀 金塊射太陽開胡

開季首戰吞下延長賽敗仗，金塊隊今天回到主場迎接勝場，當家球星約柯奇（Nikola Jokic）只花兩節就完成「大三元」，葛登（Aaron Gordon）再加碼灌籃秀，助隊以133：111大勝太陽隊。

約柯奇今天直到第二節2分26秒才首度出手，但數據累積快速，第二節剩下57秒時就已完成「大三元」；他全場8投5中攻下14分、15助攻、14籃板、3抄截，開季連兩場都寫下「大三元」成績，生涯累積166次，史上排名第3，有機會在本季挑戰「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的181次，進而朝紀錄保持人衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的203次前進。

穆雷（Jamal Murray）今天也有23分進帳，雙星聯手助金塊半場取得71：54領先；太陽第三節在布克（Devin Booker）領軍打出13：2攻勢下，一度將差距縮小到74：83，但季前獲得金塊5年1.25億大約的布勞恩（Christian Braun）「3分打」在內連拿5分，助隊回敬11：0小高潮，差距來到20分。

太陽第四節一度再追到99：110，但金塊又回敬14：2攻勢鎖定戰局，最終以133：111迎接開季首勝。

約柯奇開季連兩戰完成「大三元」。 美聯社

葛登開季首戰面對勇士隊狂轟10記三分球，飆進生涯新高50分，今天外線6投僅1中拿17分，但大演灌籃秀，和約柯奇上演一次空中接力的360度灌籃，讓球迷歡聲雷動。

布克攻下31分是太陽最高，但球隊仍吞下「背靠背」慘敗，昨天先輸快艇隊27分，今天再以22分差輸球。