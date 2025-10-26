NBA／聯盟推進博弈產業卻未保護球員 布朗怒批：只顧賺錢忽略後果

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布朗重批聯盟。 美聯社
就在NBA聯盟與運動博弈產業之間合作日益普遍的情況下，就爆出拓荒者主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）、熱火後衛洛齊爾（Terry Rozier）、前球員瓊斯（Damon Jones）涉入非法賭博的醜聞，也讓整個聯盟蒙上一層不安陰影。

塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）直言，聯盟在面對博弈文化崛起時「準備嚴重不足」，讓球員必須在缺乏指導與保護的情況下，自己摸索這個充滿風險的新環境。

布朗認為，聯盟將焦點放在營收與合作利益上，卻未思考對球員的影響。「我們該怎麼在這樣的環境中保護球員？」他表示，「目前幾乎沒有人討論這個問題。」

「聯盟常常只關心如何擴大商業規模、如何賺更多錢，但我們是否真的有深入探討過這樣做會帶來什麼後果？」布朗補充道。

身兼NBA球員工會副會長的布朗指出，聯盟快速擁抱博弈合作的決策，已經為球員帶來場上與場外的全新壓力。「我認為聯盟應該做得更多，幫助並教育球員如何面對這些變化。即使是在事後，聯盟對細節與球員心理的關注都非常少。就像他們會說：『你們賺了那麼多錢，應該能承受這些負面聲音與投注帶來的壓力。』」

布朗也指出，博弈文化的盛行讓球迷的行為變得更具攻擊性，甚至威脅到球員安全。「當人們把金錢與比賽綁在一起時，會引發更多負面言論與情緒。這些年我們看到有球迷跑進球場、試圖接觸球員的情況，這些都是可以避免的，只要聯盟願意更早展開對話。」

