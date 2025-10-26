NBA／壓縮潛力小將發展？「真理」開金口：馬刺該考慮交易「狐狸哥」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺球星福克斯。 路透社
退役球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）近期在上好友賈奈特（Kevin Garnett）的節目時表示，他認為馬刺應該考慮交易現年27歲的馬刺球星「狐狸哥」福克斯（De'Aaron Fox），原因在於福克斯的年齡可能與馬刺其他年輕新星成長的時間線不符。

「我喜歡以年輕球員為核心的陣容。我喜歡年齡相仿的球員一起成長，」皮爾斯在賈奈特的《KG Certified》Podcast節目中說道：「但是，你知道，我認為福克斯現在需要加入一支有競爭力的球隊。」

皮爾斯緊接著解釋道：「並不是說聖安東尼奧馬刺隊不是競爭者，但我認為他需要加入一支不同類型的球隊，讓馬刺這些年輕球員發展和成長。」目前馬刺陣中的年輕球員包含21歲的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、20歲的卡瑟爾（Stephon Castle）、22歲的索漢（Jeremy Sochan）、瓦賽爾（Devin Vassell）以及今年選秀榜眼哈波（Dylan Harper）。而作為中生代的福克斯，可能會壓縮到這些年輕球員的上場時間和發揮空間。

儘管如此，福克斯仍被球團視為是黑衫軍的重要成員，在今年夏天，馬刺球團與他達成了一筆4年2.29億美元（約新台幣70.4億）的頂薪續約協議，這代表未來幾年他仍是馬刺隊的重要戰力。

上賽季，國王、馬刺和公牛達成了一筆三方交易。這筆交易案中，福克斯離開國王改披馬刺戰袍，隨後為馬刺出戰17場比賽，場均攻下19.7分、4.3籃板與6.8助攻。

