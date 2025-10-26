NBA／火箭迎來KD開季卻吞連敗 主帥尤多卡點出一項關鍵

休賽季積極補強的火箭隊，在開季前兩場卻遭逢失利，先後以些微差距敗給雷霆、活塞。總教練尤多卡（Ime Udoka）則在受訪時表示，他希望球隊整體的進攻節奏要加快，「不僅僅是轉換，我們還希望在半場進攻中打得更快、更有力量。」

火箭在開幕戰對上衛冕軍雷霆，打出不俗表現，與雷霆一路鏖戰至2OT才分出勝負，最終以124：125遺憾落敗；而昨日在面對活塞隊，雖然當家球星杜蘭特（Kevin Durant）全場狂砍37分，但仍未能幫助火箭開胡，終場以111：115苦吞開季2連敗。

Problemas se repetem e o Houston Rockets abre a temporada 0-2.



Péssimo começo de temporada para Ime Udoka, esse time PRECISA produzir mais ofensivamente. pic.twitter.com/E1rGiFpfJ7 — NBA LEGENDADA 🇧🇷 (@NBALegendada) 2025年10月25日

雖然火箭近期遭逢連敗，但外界仍相信他們仍是一支季後賽勁旅，原因在於他們的傷兵還未全數回歸，包含主控范弗利特（Fred VanVleet），以及大鎖芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）。在與活塞隊的比賽結束後，尤多卡談到了球隊新賽季需要加強與改善的重點，「對方防守者都在互相擠壓，把我們準備接球的球員擠開，所以我們必須穩住陣腳，不被他們干擾，然後盡可能全力衝刺。」他說道。

此外，尤多卡還補充：「我覺得我們打得太死板，今年的比賽策略就是盡量加快比賽節奏。所以，你需要在這方面下功夫，無論是擋拆還是無球跑動，都要加快節奏，而我們目前在這方面做得並不好。」

火箭在今年季後賽與勇士的搶七大戰中落敗，止步西區首輪。球團於今夏透過補強，找來杜蘭特、芬尼史密斯、卡佩拉（Clint Capela）等人助陣，整體陣容大升級，將有望在本季打出更為強勢的表現，不過顯然他們還需要一段時間磨合，才能打出符合總教練尤多卡的「快節奏」球風。