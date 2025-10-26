快訊

一家4口台南旅遊自撞電線桿 3月大女嬰傷重不治、2歲兒受傷

影／川普抵達馬來西亞！下機熱舞畫面曝 將見證泰柬簽和平協議

泰國王太后逝世 曼谷UNIQLO「1舉動」網驚：公關太會了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／火箭迎來KD開季卻吞連敗 主帥尤多卡點出一項關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭總教練尤多卡(左)和杜蘭特。 路透社
火箭總教練尤多卡(左)和杜蘭特。 路透社

休賽季積極補強的火箭隊，在開季前兩場卻遭逢失利，先後以些微差距敗給雷霆、活塞。總教練尤多卡（Ime Udoka）則在受訪時表示，他希望球隊整體的進攻節奏要加快，「不僅僅是轉換，我們還希望在半場進攻中打得更快、更有力量。」

火箭在開幕戰對上衛冕軍雷霆，打出不俗表現，與雷霆一路鏖戰至2OT才分出勝負，最終以124：125遺憾落敗；而昨日在面對活塞隊，雖然當家球星杜蘭特（Kevin Durant）全場狂砍37分，但仍未能幫助火箭開胡，終場以111：115苦吞開季2連敗。

雖然火箭近期遭逢連敗，但外界仍相信他們仍是一支季後賽勁旅，原因在於他們的傷兵還未全數回歸，包含主控范弗利特（Fred VanVleet），以及大鎖芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）。在與活塞隊的比賽結束後，尤多卡談到了球隊新賽季需要加強與改善的重點，「對方防守者都在互相擠壓，把我們準備接球的球員擠開，所以我們必須穩住陣腳，不被他們干擾，然後盡可能全力衝刺。」他說道。

此外，尤多卡還補充：「我覺得我們打得太死板，今年的比賽策略就是盡量加快比賽節奏。所以，你需要在這方面下功夫，無論是擋拆還是無球跑動，都要加快節奏，而我們目前在這方面做得並不好。」

火箭在今年季後賽與勇士的搶七大戰中落敗，止步西區首輪。球團於今夏透過補強，找來杜蘭特、芬尼史密斯、卡佩拉（Clint Capela）等人助陣，整體陣容大升級，將有望在本季打出更為強勢的表現，不過顯然他們還需要一段時間磨合，才能打出符合總教練尤多卡的「快節奏」球風。

火箭 Kevin Durant 范弗利特

相關新聞

NBA／獨行俠開季苦吞2連敗 老大哥「濃眉」說話了

獨行俠新賽季頭兩場比賽皆吞敗，至今尚未開胡，獨行俠球星「濃眉」戴維斯（Anthony Davis）在接受媒體採訪時，針對球隊近況，他認為球隊首要之務是加強團隊防守，降低失分。同時，他也認為這只是剛開始

NBA／雷霆不用打延長了！霍姆葛倫、亞歷山大30+ 獵鷹奪3連勝

開季前兩戰都打到二度延長才險勝，衛冕軍雷霆隊今天終於不用「加班」，靠當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Ale...

NBA／唐西奇再飆49分創隊史紀錄 湖人輕取灰狼勝場開胡

在開季首戰對戰勇士就狂轟43分並拿下「準大三元」後，湖人唐西奇（Luka Doncic）今天在出戰灰狼的比賽中再度火力全...

NBA／火箭迎來KD開季卻吞連敗 主帥尤多卡點出一項關鍵

休賽季積極補強的火箭隊，在開季前兩場卻遭逢失利，先後以些微差距敗給雷霆、活塞。總教練尤多卡（Ime Udoka）則在受訪時表示，他希望球隊整體的進攻節奏要加快，「不僅僅是轉換，我們還希望在半場進攻中打

NBA／勇士慘敗不怪「背靠背」賽程 柯爾：這當藉口很丟臉

勇士隊在背靠背的第二晚，在客場以119：139慘敗拓荒者，若他們想把責任歸咎於緊湊的行程安排，外界並不會太意外。不過總教練柯爾（Steve Kerr）拒絕以疲勞為藉口，反而盛讚對手表現出色。

NBA／約柯奇大三元、助攻葛登360度灌籃秀 金塊射太陽開胡

開季首戰吞下延長賽敗仗，金塊隊今天回到主場迎接勝場，當家球星約柯奇（Nikola Jokic）只花兩節就完成「大三元」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。