NBA／雷霆不用打延長了！霍姆葛倫、亞歷山大30+ 獵鷹奪3連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
亞歷山大(右)再度攻下31分。 路透社
亞歷山大(右)再度攻下31分。 路透社

開季前兩戰都打到二度延長才險勝，衛冕軍雷霆隊今天終於不用「加班」，靠當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和霍姆葛倫（Chet Holmgren）合轟61分領軍下以117：100擊敗老鷹隊，3連勝入袋。

雷霆上季打出7連勝的開季表現，包辦年度MVP和總冠軍賽MVP的亞歷山大新賽季也持續扛起球隊，前一場面對溜馬隊狂轟生涯新高的55分，助隊在連兩度的二度延長賽奪勝。

今天亞歷山大持續飆分，霍姆葛倫也加入行列，他三分球8投6中攻下全隊最高31分，外帶12籃板，兩人聯手最多取得24分領先，全場不曾落後下擊敗3名先發缺陣的老鷹。

老鷹無法上場的先發包括有類流感症狀的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、右腳踝扭傷的里薩歇（Zaccharie Risacher）和強森（Jalen Johnson），亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）的17分已是全場最高。

霍姆葛倫(右)進帳30分。 路透社
霍姆葛倫(右)進帳30分。 路透社

老鷹開幕戰主場狂輸魔術隊20分，客場奪下開季首勝後，今天再吞主場2連敗，且兩場合計輸了37分；本戰雷霆先發後衛華勒斯（Cason Wallace）還和哥哥大華勒斯（Keaton Wallace）上演兄弟對決，華勒斯7投僅1中拿3分，大華勒斯替補上場12分鐘拿5分。

