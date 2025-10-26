NBA／獨行俠開季苦吞2連敗 老大哥「濃眉」說話了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠球星「濃眉」戴維斯。 路透社

獨行俠新賽季頭兩場比賽皆吞敗，至今尚未開胡，獨行俠球星「濃眉」戴維斯（Anthony Davis）在接受媒體採訪時，針對球隊近況，他認為球隊首要之務是加強團隊防守，降低失分。同時，他也認為這只是剛開始，對於球隊的2連敗持樂觀態度。

獨行俠在前兩戰對上馬刺和巫師，分別被對手攻下125分與117分之高，凸顯防守端強度不足的隱憂。戴維斯在接受記者韋伯（Noah Weber）採訪時表示：「防守端必須做得更好。我覺得我們會派上大個子陣容。我們必須在換防和低位防守上做得更好。我們必須在防守端做得更好。我認為這就是我們最大的問題所在。」

儘管獨行俠近期遭遇挫敗，但戴維斯並沒有為此氣餒，他承認獨行俠目前仍在磨合階段，尤其是狀元郎佛雷格（Cooper Flagg），雖然他在這幾場比賽中展現了潛力，但迄今為止效率不佳，前兩場比賽的投籃命中率僅為37.0%，顯示他還需要一段時間在場上找到定位。

戴維斯（右）與弗拉格（左）。 路透社

戴維斯明確表示，球隊應專注於建立團隊化學效應和保持穩定，而不是過於在意幾場比賽的失利。他提到：「我們知道我們必須在攻防兩端都做得更好，但賽季就像坐過山車一樣，所以我們保持樂觀。接下來我們要對多倫多暴龍，就我們這場充滿挑戰的籃球比賽而言，這是一場必須贏的比賽，我們將從那裡開始。」

獨行俠將在台灣時間下週一對上暴龍隊，而終止連敗的關鍵在於如何在防守端限制對手，並設法提升自身的投籃命中率。

