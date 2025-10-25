NBA／勇士慘敗不怪「背靠背」賽程 柯爾：這當藉口很丟臉

勇士隊在背靠背的第二晚，在客場以119：139慘敗拓荒者，若他們想把責任歸咎於緊湊的行程安排，外界並不會太意外。不過總教練柯爾（Steve Kerr）拒絕以疲勞為藉口，反而盛讚對手表現出色。

「NBA賽程總是艱難，每支球隊都得面對挑戰，」柯爾賽後受訪時說，「但今晚與賽程無關，而是拓荒者打得太好了。他們的身體素質、球風與執行都非常出色。我若把輸球歸咎於疲勞，反而會覺得丟臉。」

柯爾補充說：「這支球隊打得很努力、有明確的風格。經歷了史塔茲（Terry Stotts）執教時靠「雙槍」里拉德（Damian Lillard）與麥卡倫（CJ McCollum）有一段強盛期，雖然這幾年過得艱難，但他們明智地運用了這段重建期，打造出一支非常出色的陣容。。」

勇士前一晚才在主場歷經延長賽擊敗金塊後才飛往波特蘭。首節兩隊勢均力敵，但第二節開始顯露疲態。除了柯瑞（Stephen Curry）仍保持高效率外，其餘球員狀態都下滑。老將巴特勒（Jimmy Butler）進攻不如以往積極，防守端更難以限制拓荒者年輕球員的突破。

拓荒者從第二節開始徹底接管比賽，勇士再也沒能追回。儘管柯爾在第四節開局仍嘗試讓王牌柯瑞續戰，但打了2分多鐘後就換下主力認輸收場，最終慘敗20分。

「雖然今晚表現不好，但這仍是很棒的一週」，柯爾說：「四天打三場、橫跨三個城市能拿2勝1敗，我能接受。不過我們必須從這場比賽學習，未來要更好應對這類壓力。」

勇士接下來將休息兩天，隨後又要迎接另一組背靠背賽程。先是下周二面對灰熊、接著再戰快艇，慶幸的是這次兩場都在主場，球員不必再舟車勞頓。