NBA／代理教頭有料？拓荒者大勝勇士20分奪賽季首勝

拓荒者隊原教練畢拉普斯（Chauncey Billups）因涉賭遭FBI逮捕，球隊氣氛一度緊張，球團緊急宣布讓史普利特（Tiago Splitter）臨危受命代理教頭工作，反而穩住士氣，他在比賽前表示，希望球隊專注於籃球本身，球員也真的做到了，靠著8人得分上雙的綿密火網，以139：119大勝背靠背客場作戰的勇士，也讓柯瑞（Stephen Curry)35分做白工。

勇士開局打出12：4攻勢，拓荒者很快追成17平，而柯瑞個人帶起8：0攻勢再幫助勇士以25：17領先8分，但拓荒者再度回應，首節雙方戰成28平手。第二節拓荒者強勢一波流，單節打出41：28的攻勢，半場領先領先13分。阿夫迪賈(Deni Avdija）上半場就拿下20分，格蘭特貢獻17分。

第三節中段勇士靠柯瑞完成四分打將比分追至72：81剩個位數差距，但拓荒者仍穩住節奏，最多領先達25分為比賽定調。第四節勇士在剩9分35秒仍落後超過20分時撤下主力，比賽就此進入垃圾時間。

阿夫迪賈攻下全場最高26分外帶6助攻，率隊火力全開。本季轉為板凳暴徒的格蘭特（Jerami Grant）貢獻22分，卡馬拉（Toumani Camara）挹注19分，夏普（Shaedon Sharpe）則有17分。後衛哈勒戴（Jrue Holiday）則繳出12分與11助攻的雙十表現。

勇士柯瑞（Stephen Curry）今日砍進7顆三分攻下35分，庫明加（Jonathan Kuminga）拿下次高的16分，（Jimmy Butler）則僅有14分。

兩隊今天外線表現皆佳，拓荒者三分命中率47%（34投16中），勇士42%（38投16中）。但拓荒者在禁區得分以66比30大幅領先，最終成為勝負關鍵，讓勇士吞下本季第一敗。

事實上勇士開季就遇到艱困賽程，這是他4天內第3戰、也是背靠背於客場出賽，等於昨天賽後就要立即飛往拓荒者，三大主力都滿35歲但休息不到24小時就要上場打球，最後也在下半場就出現疲態被打爆。