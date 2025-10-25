快訊

賴銘偉18年前意外成陰影！「撞死狗」自責多年 驚人真相曝光！

廚房驚見「超巨瓦斯桶」快餓昏 身分揭曉網笑翻：長方形毛孩？

美16歲高中生吃多力多滋突遭8警包圍上銬！竟是「AI誤判持槍」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／唐西奇再飆49分創隊史紀錄 湖人輕取灰狼勝場開胡

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇今天又攻下49分，開季前兩戰狂轟92分！ 美聯社
唐西奇今天又攻下49分，開季前兩戰狂轟92分！ 美聯社

在開季首戰對戰勇士就狂轟43分並拿下「準大三元」後，湖人唐西奇（Luka Doncic）今天在出戰灰狼的比賽中再度火力全開，上半場就進帳32分，最終也攻下49分、11籃板、8助攻，幫助湖人以128：110擊敗灰狼，收下開季首勝。

湖人今年開季在詹姆斯（LeBron James）因傷持續缺陣的情況下，唐西奇也一肩挑起重擔，在開季前兩場比賽就火力大放送，在今天出戰灰狼的比賽中，他首節個人就拿下23分，追平布萊恩（Kobe Bryany）與庫茲瑪（Kyle Kuzma）的湖人隊史首節得分紀錄。

上半場唐西奇就拿下32分，成為湖人隊史除了布萊恩、詹姆斯（LeBron James）和歐尼爾（Shaquille O’Neal）外，第4位兩度以上在上半場就拿下30分的球員，而湖人也在他領軍下以68：65領先灰狼。

儘管易籃後灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards）也挺身而出，個人單節進帳11分，但湖人在唐西奇穿針引線下，八村壘與里夫斯（Austin Reaves）也加入搶分行列，兩人在第二節就合計攻下23分，就連中鋒艾頓（Deandre Ayton）也有單節9分演出，湖人也拉出單節40：31的攻勢擴大領先差距。

而第四節最後階段，唐西奇在球隊大比分領先的情況下仍留在場上，似乎打算挑戰50分大關，不過他在倒數3分05秒3罰1中後就被換下場，得分也停留在49分，最終湖人也以18分差距勝出，奪下開季首勝。

湖人今天以唐西奇49分、11籃板、8助攻表現最佳，他開季前兩場比賽合計攻下92分，也超越傳奇球星威斯特（Jerry West）所保持的開季前兩戰81分隊史紀錄，更是湖人隊史首位開季前兩戰得分都在40分以上的球員，至於里夫斯與八村壘分別有25分與23分進帳；灰狼則以愛德華31分最佳，藍道（Julius Randle）26分、9籃板、5助攻。

湖人 LeBron James Luka Doncic Anthony Edwards

延伸閱讀

NBA／艾頓湖人首秀球權太少？ 唐西奇：我要多幫他一點

NBA／唐西奇43分贏不了勇士 柯瑞關鍵三分彈開幕戰退湖人

NBA／勇湖大戰開幕戰詹姆斯缺陣 唐西奇：是硬仗但很興奮

詹姆斯生涯首度缺席開幕戰對抗勇士 象徵湖人苦命賽季開始

相關新聞

NBA／唐西奇再飆49分創隊史紀錄 湖人輕取灰狼勝場開胡

在開季首戰對戰勇士就狂轟43分並拿下「準大三元」後，湖人唐西奇（Luka Doncic）今天在出戰灰狼的比賽中再度火力全...

NBA／溫班亞瑪9阻攻再繳準大三元 馬刺險勝鵜鶘開季2連勝

在新賽季首場比賽就狂轟40分技驚全場後，馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天作客鵜鶘隊主場再度繳出驚...

NBA／洛齊爾涉賭遭逮 熱火阿德巴約：從頭到尾支持他

熱火隊後衛洛齊爾（Terry Rozier）在昨天因為涉賭遭到逮捕並被NBA無限期停賽，今天熱火隊長阿德巴約（Bam A...

NBA／球星陷非法賭博醜聞被捕 總裁席佛深感不安

美國職籃NBA總裁席佛說，邁阿密熱火後衛羅齊爾與波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯等人，在聯邦調查局（FBI）針對非法賭博的大規...

NBA／勇士祭「大球陣容」逆轉金塊 柯爾：他們沒一起合練過

金州勇士今天成功逆轉丹佛金塊取得開季連勝，除了柯瑞（Stephen Curry）強勢演出外，球隊在第四節末段做出關鍵陣容選擇，最終也收到絕佳效果。 在比賽最後階段的暫停期間，助理教練史達茲（Te

NBA／T-Mac稱聯手歐尼爾依然能奪冠 歐瑞反駁之餘郵差馬龍還中槍

名人堂球星「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）日前曾提到，如果把布萊恩（Kobe Bryant）換成自己，他和歐尼爾（Shaquille O'Neal）依然可以奪冠；這番言論也得到歐尼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。