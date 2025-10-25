NBA／唐西奇再飆49分創隊史紀錄 湖人輕取灰狼勝場開胡

在開季首戰對戰勇士就狂轟43分並拿下「準大三元」後，湖人唐西奇（Luka Doncic）今天在出戰灰狼的比賽中再度火力全開，上半場就進帳32分，最終也攻下49分、11籃板、8助攻，幫助湖人以128：110擊敗灰狼，收下開季首勝。

湖人今年開季在詹姆斯（LeBron James）因傷持續缺陣的情況下，唐西奇也一肩挑起重擔，在開季前兩場比賽就火力大放送，在今天出戰灰狼的比賽中，他首節個人就拿下23分，追平布萊恩（Kobe Bryany）與庫茲瑪（Kyle Kuzma）的湖人隊史首節得分紀錄。

上半場唐西奇就拿下32分，成為湖人隊史除了布萊恩、詹姆斯（LeBron James）和歐尼爾（Shaquille O’Neal）外，第4位兩度以上在上半場就拿下30分的球員，而湖人也在他領軍下以68：65領先灰狼。

儘管易籃後灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards）也挺身而出，個人單節進帳11分，但湖人在唐西奇穿針引線下，八村壘與里夫斯（Austin Reaves）也加入搶分行列，兩人在第二節就合計攻下23分，就連中鋒艾頓（Deandre Ayton）也有單節9分演出，湖人也拉出單節40：31的攻勢擴大領先差距。

而第四節最後階段，唐西奇在球隊大比分領先的情況下仍留在場上，似乎打算挑戰50分大關，不過他在倒數3分05秒3罰1中後就被換下場，得分也停留在49分，最終湖人也以18分差距勝出，奪下開季首勝。

湖人今天以唐西奇49分、11籃板、8助攻表現最佳，他開季前兩場比賽合計攻下92分，也超越傳奇球星威斯特（Jerry West）所保持的開季前兩戰81分隊史紀錄，更是湖人隊史首位開季前兩戰得分都在40分以上的球員，至於里夫斯與八村壘分別有25分與23分進帳；灰狼則以愛德華31分最佳，藍道（Julius Randle）26分、9籃板、5助攻。