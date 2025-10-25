NBA／球星陷非法賭博醜聞被捕 總裁席佛深感不安

美國職籃NBA總裁席佛說，邁阿密熱火後衛羅齊爾與波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯等人，在聯邦調查局（FBI）針對非法賭博的大規模調查中遭到逮捕，讓他「深感不安」。

法新社報導，席佛（Adam Silver）在亞馬遜（Amazon）Prime轉播紐約尼克今天在主場對戰波士頓塞爾蒂克的比賽期間受訪，他說：「我第一時間的反應是感到非常不安。對聯盟與球迷來說，沒有什麼比比賽的公正性還更重要。」

熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）與前NBA球員、現任理教練瓊斯（Damon Jones）因涉嫌參與一項投注計畫而遭到逮捕。檢方指出，他們在2022年12月到2024年3月間，向賭客提供球員受傷與缺賽等內線消息。

羅齊爾否認有任何不當行為，他被控曾在2023年3月效力於夏洛特黃蜂時，告知共謀者他將以傷退為由提前退場，讓他們能根據他的表現進行下注。

拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）曾是底特律活塞球星及NBA名人堂成員，他因為涉入與黑手黨犯罪家族掛鉤的非法撲克賭局而遭逮捕，瓊斯也在這起調查中遭起訴。

FBI局長巴特爾（Kash Patel）昨天在紐約召開記者會時，稱這是一個「涉及NBA與（美國-西西里黑手黨組織）「我們的事業」（La Cosa Nostra）的犯罪集團」。

畢拉普斯與羅齊爾雙雙遭NBA立即禁賽，但NBA的新賽季照常進行，今天排定了12場比賽。

席佛對這些指控分散大家對賽季開幕的注意力表示遺憾。他說：「我向我們的球迷道歉，我們現在都在應對這種情況。但就場上的比賽而言，表現仍相當精彩。」