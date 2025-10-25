NBA／溫班亞瑪9阻攻再繳準大三元 馬刺險勝鵜鶘開季2連勝

在新賽季首場比賽就狂轟40分技驚全場後，馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天作客鵜鶘隊主場再度繳出驚人數據，他全場進帳29分、11籃板、9阻攻的準大三元，幫助馬刺在延長賽以120：116險勝鵜鶘，收下開季2連勝。

上賽季在2月明星賽後就因為血栓問題提前關機的溫班亞瑪，本賽季首秀就讓各界看到他的不斷進化，在面對獨行俠的比賽中靠著後衛般的運球單打技巧取分，單場狂轟40分。

而今天溫班亞瑪則是與馬刺一同作客鵜鶘主場，面對今夏瘦身有成的威廉森（Zion Williamson）的挑戰，兩位都曾被封為「怪物少年」的潛力球星交鋒，開賽後溫班亞瑪就連續3波防守擋下威廉森的籃下強攻，且在上半場他就貢獻12分外帶5阻攻，但威廉森表現也不遑多讓，攻下12分、抓下6籃板，幫助鵜鶘取得1分領先。

下半場兩隊持續拉鋸，鵜鶘在比賽最後1分多鐘時靠著一波8：2攻勢追平比數，下一波進攻威廉森在中距離跳投得分後，幫助鵜鶘在倒數31秒反取得2分領先，但卡瑟爾（Stephon Castle）隨即在三分線上還以顏色，讓馬刺在倒數19秒再取得1分領先。

倒數11秒威廉森切入時造成溫班亞瑪犯規，且2罰1中讓雙方回到平手局面，反觀溫班亞瑪的出手未能碰框，比賽也進入延長賽。

延長賽鵜鶘卻出現進攻熄火的狀況，讓馬刺一度將領先差距擴大到8分，儘管鵜鶘在倒數3秒新秀費爾斯（Jeremiah Fears）上籃命中後追到僅剩2分差距，但巴恩斯（Harrison Barnes）的關鍵兩罰命中，也幫助馬刺最終以120：116勝出，收下開季2連勝。

VICTOR WEMBANYAMA TONIGHT



• 29 POINTS

• 11 REBOUNDS

• 9 BLOCKS

• 2 ASSISTS

• 32 MINUTES PLAYED pic.twitter.com/QxoQEVnpdU — Bala (@BalaPattySZN) 2025年10月25日

馬刺今天以溫班亞瑪攻下29分、11籃板、9阻攻「準大三元」表現最佳，瓦賽爾（Devin Vassell）與卡瑟爾（Stephon Castle）分別有23分與16分、6助攻演出，新秀哈波（Dylan Harper）13分；鵜鶘則以威廉森27分、10籃板、7助攻、3抄截最佳，墨菲（Trey Murphy III）24分、波爾（Jordan Poole）21分。