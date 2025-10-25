NBA／洛齊爾涉賭遭逮 熱火阿德巴約：從頭到尾支持他

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
洛齊爾因為涉賭遭到逮捕並被NBA無限期停賽，隊友阿德巴約給予支持。 路透
熱火隊後衛洛齊爾（Terry Rozier）在昨天因為涉賭遭到逮捕並被NBA無限期停賽，今天熱火隊長阿德巴約（Bam Adebayo）在接受訪問時就表示，自己將會全力支持他，洛齊爾的缺席也確實讓他感到相當不習慣。

洛齊爾與拓荒者隊主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）、騎士隊助教瓊斯（Damon Jones），在昨天因為涉嫌非法運彩以及黑手黨操控牌局遭到逮捕調查，其中洛齊爾被認為在2023年效力黃蜂隊期間，曾有一場比賽與朋友合謀幫助他們贏得賭注，這也導致他被聯盟無限期停賽。

談到洛齊爾的禁賽，阿德巴約在今天球隊練球後表示，「我們從頭到尾支持他，說到底，他還是我們的兄弟，實際上他不在這邊感覺很奇怪，因為他是我每天早上第一個說話的人，他為我們帶來巨大的能量。」

而熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也說：「洛齊爾是我們相當珍惜的人，他對我們的更衣室、工作人員和球員都產生非常積極的影響，包括去年，當時他經常不在輪替陣容中也是如此。在他經歷這一切後，我們也向他表達慰問與關懷。」

根據報導，洛齊爾在當年效力黃蜂時季末的一場比賽中，在先發9分半鐘就拿下5分、4籃板、2助攻和1抄截後，就以腳痛為由未再回到球場，也缺席了黃蜂剩下的8場賽事，儘管這樣的狀況在聯盟並不算少見，但洛齊爾將這樣的資訊提供給了他的兒時好友，並將情報以10萬美元的代價賣給兩位賭徒。

